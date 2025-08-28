«Аль-Иттихад» предложил «Зениту» 35 млн евро за Педро. Вингер согласился перейти (Foot Mercato)
Педро дос Сантос может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.
По информации Foot Mercato, «Аль-Иттихад» предложил 35 миллионов евро за вингера «Зенита».
Самому игроку клуб из Джидды предлагает «очень привлекательный» контракт. Бразилец уже дал согласие на переход.
В текущем сезоне Мир РПЛ Педро провел 6 матчей, не отличившись результативными действиями. Его статистику можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Foot Mercato
