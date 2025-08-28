  • Спортс
«Аль-Иттихад» предложил «Зениту» 35 млн евро за Педро. Вингер согласился перейти (Foot Mercato)

Педро дос Сантос может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

По информации Foot Mercato, «Аль-Иттихад» предложил 35 миллионов евро за вингера «Зенита». 

Самому игроку клуб из Джидды предлагает «очень привлекательный» контракт. Бразилец уже дал согласие на переход. 

В текущем сезоне Мир РПЛ Педро провел 6 матчей, не отличившись результативными действиями. Его статистику можно найти здесь

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Foot Mercato
logoЗенит
logoПедро дос Сантос
возможные трансферы
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoАль-Иттихад Джидда
logoпремьер-лига Россия
