«Аль-Иттихад» предложил «Зениту» 35 млн евро за Педро. Вингер согласился перейти (Foot Mercato)

Педро дос Сантос может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

По информации Foot Mercato, «Аль-Иттихад » предложил 35 миллионов евро за вингера «Зенита ».

Самому игроку клуб из Джидды предлагает «очень привлекательный» контракт. Бразилец уже дал согласие на переход.

В текущем сезоне Мир РПЛ Педро провел 6 матчей, не отличившись результативными действиями. Его статистику можно найти здесь .