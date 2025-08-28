US Open. Захарова играет с Зигемунд, Рахимова встретится с Касаткиной, Гауфф – с Векич, Александрова, Калинская, Швентек, Осака вышли в 3-й круг
Анна Калинская обыграла Юлию Путинцеву во втором круге US Open.
Екатерина Александрова прошла Ван Синьюй, Анастасия Захарова играет с Лаурой Зигемунд, Камилла Рахимова встретится с Дарьей Касаткиной.
Чемпионка-2023 Коко Гауфф поборется с Донной Векич, чемпионка-2022 Ига Швентек обыграла Сюзан Ламенс.
Сетка здесь.
US Open
Нью-Йорк, США
24 августа – 7 сентября 2025
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 90 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Второй круг
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
