ТВ «Реала» о матче с «Кайратом»: «Кто бы сомневался – самый дальний выезд, 300 км до Китая. Самый неравный жребий, как и в прошлом сезоне, и снова с помощью компьютера»

На «Реал Мадрид ТВ» прозвучали жалобы на предстоящий визит клуба в Казахстан.

Мадридцы на общем этапе Лиги чемпионов встретятся с «Кайратом ».

– Кто бы сомневался – самый дальний выезд, 6500 километров по прямой, почти в Китае, далеко от дома, – сказал один ведущий.

– Ну что ж, «Реалу » снова достался такой же жребий, самый неравный по сравнению с другими фаворитами или кандидатами из первой корзины, как и в прошлом сезоне.

И какое совпадение, что оба раза жеребьевка проходила с помощью компьютера. Ладно, потом, если хочешь, разберем, но это довольно жестко, очень жестко не только из-за соперников, но и из-за того, что даже с менее значимыми командами, с командами меньшего калибра, нам достается худший выезд – почти 300 километров до границы с Китаем, – отметил второй.