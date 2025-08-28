«Локомотив» обыграл «Акрон» – 2:0! Комличенко забил с паса Бакаева, Воробьев – с пенальти, Марадишвили удалили во 2-м тайме

«Локомотив» обыграл «Акрон» (2:0) в 3-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Матч проходил на «РЖД Арене».

Матч проходил на «РЖД Арене».

На 12-й минуте Николай Комличенко забил с паса Зелимхана Бакаева . На 63-й вторую желтую карточку за опасную игру в чужой штрафной получил хавбек гостей Константин Марадишвили . На 71-й Дмитрий Воробьев с пенальти удвоил преимущество своей команды.

«Локомотив » набрал 6 очков и занимает второе место в группе, на 1 балл отставая от ЦСКА. «Акрон » (5 очков) – третий, «Балтика» (0) – 4-я.

