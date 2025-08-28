  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Локомотив» обыграл «Акрон» – 2:0! Комличенко забил с паса Бакаева, Воробьев – с пенальти, Марадишвили удалили во 2-м тайме
39

«Локомотив» обыграл «Акрон» – 2:0! Комличенко забил с паса Бакаева, Воробьев – с пенальти, Марадишвили удалили во 2-м тайме

«Локомотив» обыграл «Акрон» (2:0) в 3-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Матч проходил на «РЖД Арене».

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 12-й минуте Николай Комличенко забил с паса Зелимхана Бакаева. На 63-й вторую желтую карточку за опасную игру в чужой штрафной получил хавбек гостей Константин Марадишвили. На 71-й Дмитрий Воробьев с пенальти удвоил преимущество своей команды.

«Локомотив» набрал 6 очков и занимает второе место в группе, на 1 балл отставая от ЦСКА. «Акрон» (5 очков) – третий, «Балтика» (0) – 4-я.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ – Групповой этап
28 августа 16:30, РЖД Арена
Локомотив
Завершен
2 - 0
Акрон
Матч окончен
Батраков
77’
Бакаев   Батраков
73’
  Воробьев
71’
71’
Бакаев   Джурасович
Комличенко   Воробьев
60’
Сильянов   Ненахов
59’
59’
Эшковал
48’
Морозов   Болдырев
48’
Савичев   Шершов
48’
Неделчару   Бокоев
48’
Лончар   Базилевский
47’
Марадишвили
Баринов   Карпукас
46’
Рамирес   Руденко
46’
2тайм
Перерыв
  Комличенко
12’
Локомотив
Лантратов, Сильянов, Ньямси, Погостнов, Фассон, Баринов, Тимофеев, Бакаев, Мялковский, Комличенко, Рамирес
Запасные: Веселов, Морозов, Баринов, Бакаев, Рамирес, Митрюшкин, Годяев, Салтыков, Сильянов, Сарвели, Монтес, Комличенко
1тайм
Акрон:
Васютин, Савичев, Эшковал, Неделчару, Попенков, Кузьмин, Марадишвили, Дмитриев, Лончар, Морозов, Бакаев
Запасные: Морозов, Тереховский, Пестряков, Р. Фернандес, Лончар, Бакаев, Гудиев, Савичев, Неделчару
Подробнее

Таблицы Фонбет Кубка России

Календарь Фонбет Кубка России

Аморима стоит уволить сейчас? После вылета от 4-й лиги22727 голосов
ДаМанчестер Юнайтед
НетРубен Аморим
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
онлайны
logoЛокомотив
logoАкрон
logoFONBET Кубок России
logoЗелимхан Бакаев
logoНиколай Комличенко
logoКонстантин Марадишвили
logoДмитрий Воробьев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Лига конференций. Раунд плей-офф квалификации. «Шахтер» играет с «Серветтом», «Фиорентина» – с «Полесьем», «Кристал Пэлас» и «Фредрикстад» не забили
121 минуту назадLive
Президент «ПСЖ» о жеребьевке ЛЧ: «Барса» – большой клуб, как и мы. Все ждут матча»
28 минут назад
Часть игроков «МЮ» сомневается в эффективности тактики Аморима и его навыках управления составом. К тренеру есть вопросы из-за старта сезона (The Guardian)
3419 минут назад
Лига Европы. Раунд плей-офф квалификации. ПАОК Оздоева и Чалова разгромил «Риеку», «Динамо» Киев играет с «Маккаби» Тель-Авив
625 минут назадLive
Пол Мерсон: «Роналду, один из величайших, упорно работает – а почему не могут игроки «МЮ»? Это высокомерие, отвратительное отношение. И все хотят уйти! Куда они пойдут? Кто их возьмет?»
1434 минуты назад
Гарначо и «Челси» подпишут контракт на 7 лет. Вингер «МЮ» в пятницу пройдет медосмотр
2655 минут назад
Чалов забил за ПАОК впервые в сезоне – «Риеке» в квалификации ЛЕ. У форварда 6-й гол за клуб в 45 матчах
18сегодня, 18:51
У «Баварии» и «ПСЖ» самое тяжелое расписание в ЛЧ, у «Арсенала» – одно из трех простейших (Opta)
26сегодня, 18:50
Гарначо переходит в «Челси». «МЮ» получит 40 млн фунтов – выгоднее продавали только Роналду, Лукаку и Ди Марию
86сегодня, 18:38
«Локомотив» не проигрывает с конца июля. Команда Галактионова победила в 6 из 9 матчей сезона
7сегодня, 18:29
Ко всем новостям
Последние новости
Агент Сафонов о Станковиче: «Болельщики говорят про отставку, но кто будет платить неустойку? Надо дать тренеру поработать 2-3 года. До зимы они показывали сумасшедший футбол»
2 минуты назад
«Интер» договорился с «Олимпиакосом» о трансфере Тареми, форвард думает. У него 3 гола в 43 матчах за «нерадзурри»
9 минут назад
Форвард сборной Украины Ванат близок к переходу в «Жирону» за 15+2 млн евро
411 минут назад
«Шахтер» за 10+2 млн евро подписал хавбека «Флуминенсе» Исаке и форварда «Сантоса» Мейреллеса за 12 млн евро
123 минуты назадФото
Заур Тедеев: «В Европе нет такого количества пенальти. Судьям надо поменять образ: не учиться судейству, а самим играть. Делиться 5 на 5 и самим чувствовать игру»
325 минут назад
Клуб из Мальты впервые сыграет в основной стадии еврокубков: «Хамрун Спартанс» прошли латвийский РФШ в Лиге конференций
335 минут назадФото
Агент Баринова об интересе ЦСКА: «Это все сплетни из Telegram-каналов»
546 минут назад
«Локомотив» продлил контракт с Лантратовым до 2029 года
347 минут назад
«Ювентус» продаст Савону «Ноттингему» за 15 млн евро с учетом бонусов
947 минут назад
«Вольфсбург» арендовал защитника Франции U21 Кумбеди у «Лиона». Опция выкупа – 6+2 млн евро
254 минуты назадФото