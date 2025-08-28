Матч окончен
«Локомотив» обыграл «Акрон» – 2:0! Комличенко забил с паса Бакаева, Воробьев – с пенальти, Марадишвили удалили во 2-м тайме
«Локомотив» обыграл «Акрон» (2:0) в 3-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
Матч проходил на «РЖД Арене».
Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.
На 12-й минуте Николай Комличенко забил с паса Зелимхана Бакаева. На 63-й вторую желтую карточку за опасную игру в чужой штрафной получил хавбек гостей Константин Марадишвили. На 71-й Дмитрий Воробьев с пенальти удвоил преимущество своей команды.
«Локомотив» набрал 6 очков и занимает второе место в группе, на 1 балл отставая от ЦСКА. «Акрон» (5 очков) – третий, «Балтика» (0) – 4-я.
FONBET Кубок России. Путь РПЛ – Групповой этап
28 августа 16:30, РЖД Арена
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
