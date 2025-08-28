Гарначо переходит в «Челси». «МЮ» получит 40 млн фунтов – выгоднее продавали только Роналду, Лукаку и Ди Марию

Алехандро Гарначо переходит в «Челси» из «Манчестер Юнайтед».

По данным инсайдера Фабрицио Романо, клубы договорились о сделке.

По данным журналиста Бена Джейкобса, «Челси » заплатит 40 млн фунтов (около 46 млн евро) за вингера. Также «МЮ» получил 10% от перепродажи аргентинца.

Если сделка состоится, то станет одной из самых крупных продаж в истории «Манчестер Юнайтед ». Более выгодно клуб продавал только Криштиану Роналду в «Реал» (94 млн евро), Ромелу Лукаку в «Интер» (74 млн) и Анхеля Ди Марию в «ПСЖ» (63 млн).