Организаторы «Игр на стероидах» подали иск к WADA и World Aquatics на $800 млн за попытку сорвать турнир

Организаторы «Игр на стероидах» подали иск к WADA и World Aquatics на $800 млн.

Об этом сообщила пресс-служба «Расширенных игр» (Enhanced Games).

«Сегодня организация Enhanced Games подала иск в Окружной суд США по Южному округу Нью-Йорка против World Aquatics, USA Swimming и Всемирного антидопингового агентства (WADA) за нарушение разделов 1 и 2 закона Шермана.

Иск является ответом на откровенно хищническую и незаконную кампанию ответчиков, направленную на принуждение всех участников этого вида спорта, включая спортсменов, вспомогательный персонал и судей, бойкотировать Enhanced Games.

Ответчики на протяжении десятилетий доминировали в международном плавании, и их усилия по уничтожению Enhanced являются лишь очередным шагом в их кампании по уничтожению любого потенциального конкурента.

В иске требуется возмещение фактического ущерба в размере не менее 200 миллионов долларов, а после утроения установленной законом суммы, выплаты штрафных санкций и возмещения гонораров адвокатов эта сумма увеличится до не менее 800 миллионов долларов. Enhanced Games также будет добиваться судебного запрета для прекращения незаконной кампании ответчиков.

3 июня 2025 года Всемирная федерация водных видов спорта приняла новый Устав, который грозит отстранением от участия во всех соревнованиях, включая Олимпийские игры, спортсменов и персонала, которые участвуют, активно поддерживают или даже одобряют любые спортивные мероприятия, включающие научные усовершенствования, независимо от того, используют ли они допинговые препараты или нарушают ли антидопинговые правила.

Цель данного устава – лишить элитных пловцов доступа к Enhanced Games в мае 2026 года», – говорится в заявлении пресс-службы.

МОК и ВАДА против допинг-Игр: это война