«Бешикташ» уволил Сульшера после вылета из квалификации ЛК от «Лозанны»

Оле-Гуннар Сульшер покинул должность главного тренера «Бешикташа».

Турецкий клуб сегодня уступил «Лозанне» (0:1) в квалификации Лиги конференций после ничьей в первом матче и не сыграет осенью в еврокубках.

Вскоре после завершения игры стамбульцы объявили о расторжении контракта с норвежским специалистом, пришедшим в клуб в прошлом году.

«Бешикташ » завершил прошлый чемпионат на 4-й строчке, а в новом выиграл первый матч.

Напомним, Сульшер ранее тренировал «Кардифф Сити», «Мольде» и «Манчестер Юнайтед».