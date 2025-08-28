Аршавин обратился к Мажичу по трактовкам пенальти: «Ему нравится чемпионат по «попади в руку»? Половина пенальти за игру рукой – левейшие»

Андрей Аршавин высказал непонимание относительно назначенных пенальти за игру рукой.

В матче Фонбет Кубка России между «Балтикой» и ЦСКА (0:2) в ворота калининградской команды было назначено два пенальти.

«Мне бы хотелось на английском почитать вот эти трактовки, которые нам перевели.

Мы сейчас не много европейских чемпионатов видим, но я что‑то не замечал, чтобы там так много ставили пенальти за игру рукой, сколько у нас назначили за семь туров.

Сейчас все угловые и штрафные сводятся не к тому, чтобы забить гол, а чтобы навесить на голову своему или чужому, и чтобы он после этого целился не в ворота, а в сторону руки.

Как показал матч ЦСКА – «Акрон » – можно в пол бить, случайно мяч попадет в руку – и они уверенно назначат пенальти.

Поэтому хотелось бы обратиться к Милораду Мажичу. Ему действительно нравится чемпионат по «попади в руку»?

Половина пенальти за игру рукой – левейшие пенальти. В суть игры в футбол они вообще не ложатся», – сказал бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин .