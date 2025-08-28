«Ньюкасл» за 85+5 млн евро купит Вольтемаде. Форвард, на которого претендовала «Бавария», уже попрощался со «Штутгартом» (Флориан Плеттенберг)

«Ньюкасл» подпишет Ника Вольтемаде.

Клуб АПЛ достиг полного соглашения со «Штутгартом » по трансферу нападающего, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

Сумма сделки составит 85 млн евро плюс 5 млн евро в качестве бонусов. 23-летний игрок уже попрощался с командой и направляется в Англию.

Напомним, ранее на Вольтемаде претендовала «Бавария ». Позднее «Штутгарт» сообщил о желании сохранить игрока в этом сезоне.

Со статистикой форварда сборной Германии можно ознакомиться здесь .