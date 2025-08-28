  • Спортс
  «Ньюкасл» за 85+5 млн евро купит Вольтемаде. Форвард, на которого претендовала «Бавария», уже попрощался со «Штутгартом» (Флориан Плеттенберг)
«Ньюкасл» за 85+5 млн евро купит Вольтемаде. Форвард, на которого претендовала «Бавария», уже попрощался со «Штутгартом» (Флориан Плеттенберг)

«Ньюкасл» подпишет Ника Вольтемаде.

Клуб АПЛ достиг полного соглашения со «Штутгартом» по трансферу нападающего, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

Сумма сделки составит 85 млн евро плюс 5 млн евро в качестве бонусов. 23-летний игрок уже попрощался с командой и направляется в Англию.

Напомним, ранее на Вольтемаде претендовала «Бавария». Позднее «Штутгарт» сообщил о желании сохранить игрока в этом сезоне.

Со статистикой форварда сборной Германии можно ознакомиться здесь.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Флориана Плеттенберга
