51

Биатлонисты в нейтральном статусе не допущены к участию в олимпийской квалификации

IBU исключил участие нейтральных атлетов в квалификации Олимпиады-2026.

Об этом сообщила пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU). 

«В правилах мероприятий и соревнований IBU не предусмотрено участие нейтральных спортсменов», – говорится в сообщении. 

Российские и белорусские биатлонисты отстранены от участия в международных соревнованиях с марта 2022 года. Также приостановлено членство Союза биатлонистов России и Федерации биатлона Беларуси в IBU. 

Перед Олимпиадой-2024 в Париже Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям допускать россиян и белорусов к турнирам в индивидуальном нейтральном статусе. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: IBU
logoКубок IBU
logoсборная России
logoсборная России жен
logoОлимпиада-2026
Федерация биатлона Беларуси
logoсборная Беларуси жен
сборная Беларуси
logoIBU
