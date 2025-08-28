Биатлонисты в нейтральном статусе не допущены к участию в олимпийской квалификации

IBU исключил участие нейтральных атлетов в квалификации Олимпиады-2026.

Об этом сообщила пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).

«В правилах мероприятий и соревнований IBU не предусмотрено участие нейтральных спортсменов», – говорится в сообщении.

Российские и белорусские биатлонисты отстранены от участия в международных соревнованиях с марта 2022 года. Также приостановлено членство Союза биатлонистов России и Федерации биатлона Беларуси в IBU.

Перед Олимпиадой-2024 в Париже Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям допускать россиян и белорусов к турнирам в индивидуальном нейтральном статусе.