  • «Милан» договорился с «Челси» о переходе Нкунку за 35 млн евро, сумма может вырасти до 42 млн за счет бонусов. Хавбек подпишет 5-летний контракт
68

Кристофер Нкунку переходит в «Милан».

Итальянский клуб устно договорился с «Челси» о переходе полузащитника – ожидается, что сегодня клубы начнут готовить документы для оформления сделки.

Сумма трансфера составит более 35 млн евро, с учетом бонусов лондонцы могут получить до 42 млн евро.

В среду Нкунку согласовал с «Миланом» 5-летний контракт.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер Фабрицио Романо
