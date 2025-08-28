«Милан» договорился с «Челси» о переходе Нкунку за 35 млн евро, сумма может вырасти до 42 млн за счет бонусов. Хавбек подпишет 5-летний контракт
Кристофер Нкунку переходит в «Милан».
Итальянский клуб устно договорился с «Челси» о переходе полузащитника – ожидается, что сегодня клубы начнут готовить документы для оформления сделки.
Сумма трансфера составит более 35 млн евро, с учетом бонусов лондонцы могут получить до 42 млн евро.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер Фабрицио Романо
