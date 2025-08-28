«Милан» договорился с «Челси» о переходе Нкунку за 35 млн евро, сумма может вырасти до 42 млн за счет бонусов. Хавбек подпишет 5-летний контракт

Кристофер Нкунку переходит в «Милан».

Итальянский клуб устно договорился с «Челси » о переходе полузащитника – ожидается, что сегодня клубы начнут готовить документы для оформления сделки.

Сумма трансфера составит более 35 млн евро, с учетом бонусов лондонцы могут получить до 42 млн евро.

В среду Нкунку согласовал с «Миланом » 5-летний контракт.