Батракова не продали в «Аль-Иттихад» за 30 млн евро. Саудовцы были готовы дать хавбеку «Локомотива» 5 млн в год (Metaratings)
«Аль-Иттихад» интересовался Алексеем Батраковым.
Клуб из Саудовской Аравии контактировал на предмет возможного трансфера полузащитника «Локомотива», но получил отказ, сообщает Metaratings.
«Аль-Иттихад», который возглавляет Лоран Блан и в котором играют Нголо Канте, Стевен Бергвейн и Карим Бензема, был готов предложить около 30 миллионов евро за футболиста.
Клуб предлагал около 5 миллионов евро в год плюс бонусы, которые могли значительно увеличить фиксированную часть соглашения.
В этом сезоне Алексей Батраков забил 7 голов и сделал 1 передачу в 6 матчах Мир РПЛ.
Да
Нет
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Metaratings
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости