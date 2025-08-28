Батракова не продали в «Аль-Иттихад» за 30 млн евро. Саудовцы были готовы дать хавбеку «Локомотива» 5 млн в год (Metaratings)

«Аль-Иттихад» интересовался Алексеем Батраковым.

Клуб из Саудовской Аравии контактировал на предмет возможного трансфера полузащитника «Локомотива », но получил отказ, сообщает Metaratings.

«Аль-Иттихад », который возглавляет Лоран Блан и в котором играют Нголо Канте, Стевен Бергвейн и Карим Бензема, был готов предложить около 30 миллионов евро за футболиста.

Клуб предлагал около 5 миллионов евро в год плюс бонусы, которые могли значительно увеличить фиксированную часть соглашения.

В этом сезоне Алексей Батраков забил 7 голов и сделал 1 передачу в 6 матчах Мир РПЛ .