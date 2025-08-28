Чалов забил за ПАОК впервые в сезоне – «Риеке» в квалификации ЛЕ. У форварда 6-й гол за клуб в 45 матчах
Федор Чалов забил шестой гол за ПАОК.
Российский нападающий забил «Риеке» (3:0, второй тайм) в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.
Это шестой гол экс-форварда ЦСКА за греческий клуб и первый в этом сезоне. Сегодняшний матч – 45-й для Чалова в ПАОК.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’‘
