Чалов забил за ПАОК впервые в сезоне – «Риеке» в квалификации ЛЕ. У форварда 6-й гол за клуб в 45 матчах

Федор Чалов забил шестой гол за ПАОК.

Российский нападающий забил «Риеке» (3:0, второй тайм) в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы .

Это шестой гол экс-форварда ЦСКА за греческий клуб и первый в этом сезоне. Сегодняшний матч – 45-й для Чалова в ПАОК .

Статистику Чалова можно найти здесь .

