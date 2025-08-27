  • Спортс
  Лига Европы. Раунд плей-офф квалификации. Кипрский АЕК сыграет с «Бранном», в четверг ПАОК примет «Риеку», «Динамо» Киев – «Маккаби» Тель-Авив
Сегодня стартуют ответные матчи квалификационного раунда плей-офф Лиги Европы.

В среду кипрский АЕК сыграет с «Бранном». 

В четверг ПАОК Магомеда Оздоева и Федора Чалова примет «Риеку», «Динамо» Киев – «Маккаби» Тель-Авив. 

Победители двухматчевых противостояний выходят в общий этап Лиги Европы, проигравшие – в общий этап Лиги конференций. 

Лига Европы

Квалификационный раунд плей-офф

Ответные матчи

Лига Европы. Плей-офф
27 августа 16:30, АЕК-Арена
АЕК Ларнака
Первый тайм
0 - 0
0′
Бранн
АЕК Ларнака
Аломерович, Гнали, Саборит, Миличевич, Экполо, Луиш Гуштаву, Суарес, Пере Понс, Чакон, Кабрера, Иванович
Запасные: Ioannou, Роберж, Chrístos Loukaïdis, Энрикеш, Christodoulos Thoma, Ангельски, Деметриу, Байич, Гонсалес, Параскевас, Мирамон, Амин
1тайм
Бранн:
Дюнгеланн, Солтведт, Хелланн, Кнудсен, Педерсен, Мюхре, Соренсен, Корнвиг, Кастро, Гудмундссон, Магнуссон
Запасные: Markus Haaland, Финне, Торсвик, Sande, Хансен, Mathias Engevik Klausen, Матисен, де Руве, Lars Bjørnerud Remmem
Подробнее

Первый матч: 1:2

Лига Европы. Плей-офф
28 августа 15:00, Кескускенття
КуПС
Не начался
Мидтьюлланд

Первый матч: 0:4

Лига Европы. Плей-офф
28 августа 16:30, Андрувстадион
Сигма Оломоуц
Не начался
Мальме

Первый матч: 0:3

Первый матч: 1:2

Лига Европы. Плей-офф
28 августа 17:30, Лудогорец Арена
Лудогорец
Не начался
Шкендия-79

Первый матч: 1:2

Лига Европы. Плей-офф
28 августа 17:30, Тумба
ПАОК
Не начался
Риека

Первый матч: 0:1

Первый матч: 1:3

Лига Европы. Плей-офф
28 августа 18:00, Люминус Арена
Генк
Не начался
Лех

Первый матч: 5:1

Лига Европы. Плей-офф
28 августа 18:00, Ванкдорф
Янг Бойз
Не начался
Слован Б

Первый матч: 1:0

Лига Европы. Плей-офф
28 августа 18:00, Гальгенвард
Утрехт
Не начался
Зриньски

Первый матч: 2:0

Лига Европы. Плей-офф
28 августа 18:30, Национальный стадион
ФКСБ
Не начался
Абердин

Первый матч: 2:2

Первый матч: 4:0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь Лиги Европы

Статистика Лиги Европы

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
