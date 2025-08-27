Лига Европы. Раунд плей-офф квалификации. Кипрский АЕК сыграет с «Бранном», в четверг ПАОК примет «Риеку», «Динамо» Киев – «Маккаби» Тель-Авив

Сегодня стартуют ответные матчи квалификационного раунда плей-офф Лиги Европы.
В среду кипрский АЕК сыграет с «Бранном».
В четверг ПАОК Магомеда Оздоева и Федора Чалова примет «Риеку», «Динамо» Киев – «Маккаби» Тель-Авив.
Победители двухматчевых противостояний выходят в общий этап Лиги Европы, проигравшие – в общий этап Лиги конференций.
Лига Европы
Квалификационный раунд плей-офф
Ответные матчи
АЕК Ларнака
Аломерович, Гнали, Саборит, Миличевич, Экполо, Луиш Гуштаву, Суарес, Пере Понс, Чакон, Кабрера, Иванович
Запасные: Ioannou, Роберж, Chrístos Loukaïdis, Энрикеш, Christodoulos Thoma, Ангельски, Деметриу, Байич, Гонсалес, Параскевас, Мирамон, Амин
Бранн:
Дюнгеланн, Солтведт, Хелланн, Кнудсен, Педерсен, Мюхре, Соренсен, Корнвиг, Кастро, Гудмундссон, Магнуссон
Запасные: Markus Haaland, Финне, Торсвик, Sande, Хансен, Mathias Engevik Klausen, Матисен, де Руве, Lars Bjørnerud Remmem
Первый матч: 1:2
Первый матч: 0:4
Первый матч: 0:3
Первый матч: 1:2
Первый матч: 1:2
Первый матч: 0:1
Первый матч: 1:3
Первый матч: 5:1
Первый матч: 1:0
Первый матч: 2:0
Первый матч: 2:2
Первый матч: 4:0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
