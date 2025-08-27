Финал «Бриллиантовой лиги». Дюплантис, Олислагерс, Мун, Ковач, Миттон, Эхаммер одержали победы, Магучих – 2-я
Финал «Бриллиантовой лиги-2025»
Цюрих, Швейцария
27 августа
Женщины
Прыжки с шестом
1. Кэти Мун (США) – 4,82
2. Сэнди Моррис (США) – 4,75
3. Эмили Гроув (США) – 4,75
Прыжки в высоту
1. Никола Олислагерс (Австралия) – 2,04
2. Ярослава Магучих (Украина) – 2,02
3. Морган Лейк (Великобритания) – 2,00
Ядро
1. Сара Миттон (Канада) – 20,67
2. Джессика Схилдер (Нидерланды) – 20,26
3. Чейз Джексон (США) – 20,08
Мужчины
Прыжки с шестом
1. Арман Дюплантис (Швеция) – 6,00
2. Эммануил Каралис (Греция) – 6,00
3. Сэм Кендрикс (США) – 5,80
Прыжки в длину
1. Симон Эхаммер (Швейцария) – 8,32
2. Маттиа Фурлани (Италия) – 8,30
3. Лиам Эдкок (Австралия) – 8,24
Ядро
1. Джо Ковач (США) – 22,46
2. Пэйтон Оттердал (США) – 22,07
3. Раджиндра Кэмпбелл (Ямайка) – 21,87
Расписание на 28 августа
18:30 – метание диска, мужчины
18:30 – метание диска, женщины
18:53 – прыжки в высоту, мужчины
19:19 – тройной прыжок, мужчины
19:19 – тройной прыжок, женщины
19:34 – 400 м, женщины
19:42 – 400 м, мужчины
19:49 – 3000 м, женщины
20:08 – 100 м с/б, женщины
20:17 – 3000 м с/п, мужчины
20:34 – 110 м с/б, мужчины
20:40 – 1500 м, женщины
20:45 – метание копья, мужчины
20:45 – метание копья, женщины
20:50 – 1500 м, мужчины
21:02 – 100 м, женщины
21:09 – 3000 м с/п, женщины
21:27 – 100 м, мужчины
21:35 – 400 м с/б, женщины
21:40 – прыжки в длину, женщины
21:44 – 400 м с/б, мужчины
21:52 – 3000 м, мужчины
22:09 – 800 м, женщины
22:20 – 800 м, мужчины
22:30 – 200 м, женщины
22:39 – 200 м, мужчины
ПРИМЕЧАНИЕ: указано московское время. Прямая трансляция – на «Матч! Арене» с 19:25 (28 августа).