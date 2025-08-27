10

Финал «Бриллиантовой лиги». Дюплантис, Олислагерс, Мун, Ковач, Миттон, Эхаммер одержали победы, Магучих – 2-я

27-28 августа в Цюрихе пройдет финал «Бриллиантовой лиги» по легкой атлетике.

Финал «Бриллиантовой лиги-2025»

Цюрих, Швейцария

27 августа

Женщины

Прыжки с шестом

1. Кэти Мун (США) – 4,82

2. Сэнди Моррис (США) – 4,75

3. Эмили Гроув (США) – 4,75

Прыжки в высоту

1. Никола Олислагерс (Австралия) – 2,04

2. Ярослава Магучих (Украина) – 2,02

3. Морган Лейк (Великобритания) – 2,00

Ядро

1. Сара Миттон (Канада) – 20,67

2. Джессика Схилдер (Нидерланды) – 20,26

3. Чейз Джексон (США) – 20,08

Мужчины

Прыжки с шестом

1. Арман Дюплантис (Швеция) – 6,00

2. Эммануил Каралис (Греция) – 6,00

3. Сэм Кендрикс (США) – 5,80

Прыжки в длину

1. Симон Эхаммер (Швейцария) – 8,32

2. Маттиа Фурлани (Италия) – 8,30

3. Лиам Эдкок (Австралия) – 8,24

Ядро

1. Джо Ковач (США) – 22,46

2. Пэйтон Оттердал (США) – 22,07

3. Раджиндра Кэмпбелл (Ямайка) – 21,87

Расписание на 28 августа

18:30 – метание диска, мужчины

18:30 – метание диска, женщины

18:53 – прыжки в высоту, мужчины

19:19 – тройной прыжок, мужчины

19:19 – тройной прыжок, женщины

19:34 – 400 м, женщины

19:42 – 400 м, мужчины

19:49 – 3000 м, женщины

20:08 – 100 м с/б, женщины

20:17 – 3000 м с/п, мужчины

20:34 – 110 м с/б, мужчины

20:40 – 1500 м, женщины

20:45 – метание копья, мужчины

20:45 – метание копья, женщины

20:50 – 1500 м, мужчины

21:02 – 100 м, женщины

21:09 – 3000 м с/п, женщины

21:27 – 100 м, мужчины

21:35 – 400 м с/б, женщины

21:40 – прыжки в длину, женщины

21:44 – 400 м с/б, мужчины

21:52 – 3000 м, мужчины

22:09 – 800 м, женщины

22:20 – 800 м, мужчины

22:30 – 200 м, женщины

22:39 – 200 м, мужчины

ПРИМЕЧАНИЕ: указано московское время. Прямая трансляция – на «Матч! Арене» с 19:25 (28 августа).

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
толкание ядра
прыжки в длину
прыжки с шестом
logoБриллиантовая лига
Бег
прыжки в высоту
тройной прыжок
результаты
logoсборная США жен
метания
logoсборная Великобритании жен
logoНикола Олислагерс (Макдермотт)
logoЭммануил Каралис
logoсборная США
Сара Миттон
сборная Канады жен
сборная Нидерландов жен
Морган Лейк
logoАрман Дюплантис
logoЧейз Джексон (Или)
logoсборная Ямайки
logoсборная Швеции
logoДжо Ковач
logoсборная Греции
logoКэти Мун (Наджеотт)
logoЯрослава Магучих
logoсборная Австралии жен
Джессика Схилдер
Пэйтон Оттердаль
logoСэм Кендрикс
Эмили Гроув
Сэнди Моррис
logoРаджиндра Кэмпбелл
logoсборная Украины жен
logoсборная Италии по легкой атлетике
сборная Швейцарии
logoМаттиа Фурлани
Симон Эхаммер
logoсборная Австралии
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости легкой атлетики в любимой соцсети
Главные новости
Дегтярев о соглашении Минспорта с РПЦ: «Вместе мы сможем сделать больше для воспитания здорового, сильного, духовно крепкого общества»
203вчера, 08:18
РПЦ и Минспорт подписали соглашение о сотрудничестве: «В любом состязании играет роль не только физическая, но и духовная сила»
194вчера, 06:28
Бегун-любитель Степанов, преодолевающий полумарафон каждый день: «Допускаю, что спустя годы это может негативно сказаться. Меня это не тревожит»
26 августа, 14:59
WADA наказало 280 российских спортсменов на основе базы данных московской лаборатории
3025 августа, 20:30
Богословская о гендерных тестах: «Абсолютно правильная политика. Негуманно по отношению к женщинам, когда они 20 лет вкалывают, а потом выходит мужик и одной левой делает их»
725 августа, 18:03
Журова о гендерных тестах: «Раньше эти тесты не афишировались, чтобы не оскорблять женщину. Все-таки неэтично публично обвинять женщину в том, что она мужчина»
225 августа, 17:29
Дегтярев о восстановлении ОКР: «Госпожа Ковентри передала наше досье в юридическую комиссию. Работа идет»
2225 августа, 11:55
Тренеры легкоатлетов, выполнивших норматив на ЧМ-2025, получат по 200 тысяч рублей
25 августа, 09:54
Сергей Шубенков: «Карбон – это мода, не более того. Мне мои старые шиповки на тоненькой подошве нравятся намного больше»
125 августа, 08:09
Шубенков о гендерных тестах: «Думаю, в будущем и мужики будут проходить так называемый «секс-контроль». Хотя бы для того, чтобы женщинам не было так обидно»
425 августа, 08:01
Ко всем новостям
Последние новости
Депутат Свищев: «Нашим ребятам нужно выходить на подиум с гимном и флагом. Очень надеемся, что в ближайшее время этот вопрос будет решен»
422 августа, 12:37
Тренер копьеметательницы Маркарян: «У Веры травма, из-за которой она вынуждена пропустить весь летний сезон. Но она не думает завершать карьеру»
113 августа, 10:36
WADA вернуло статус соответствия антидопинговому агентству Камеруна
5 августа, 07:36
В Тульской области задержали подозреваемого в убийстве главы колледжа олимпийского резерва и его адвоката
124 июня, 06:45
Дегтярев о контактах с международными федерациями: «Мы эту работу сейчас усиливаем»
39 июня, 13:58
Дмитрий Чернышенко: «По всей России действует более 60 тысяч физкультурно-спортивных клубов. Среди 24 млн тех, кто регулярно там занимается, – 7,5 млн детей»
39 июня, 13:05
Михаил Дегтярев: «Есть проблема поборов в детско-юношеских школах. Восстановление социальной справедливости потребует внесения изменений в законодательство»
89 июня, 11:47
РУСАДА поддержало инициативу о запрете вейпов
34 июня, 15:47
В Общественной палате России представили проект студенческих Игр БРИКС по шести видам спорта
42 июня, 15:04
Дегтярев о Российском спортивном фонде: «Сложный был законопроект с точки зрения согласования. Поправки утверждены, направлены в парламент»
526 мая, 13:51