Финал «Бриллиантовой лиги». Дюплантис, Олислагерс, Мун, Ковач, Миттон, Эхаммер одержали победы, Магучих – 2-я

27-28 августа в Цюрихе пройдет финал «Бриллиантовой лиги» по легкой атлетике.

Финал «Бриллиантовой лиги-2025»

Цюрих, Швейцария

27 августа

Женщины

Прыжки с шестом

1. Кэти Мун (США) – 4,82

2. Сэнди Моррис (США) – 4,75

3. Эмили Гроув (США) – 4,75

Прыжки в высоту

1. Никола Олислагерс (Австралия) – 2,04

2. Ярослава Магучих (Украина) – 2,02

3. Морган Лейк (Великобритания) – 2,00

Ядро

1. Сара Миттон (Канада) – 20,67

2. Джессика Схилдер (Нидерланды) – 20,26

3. Чейз Джексон (США) – 20,08

Мужчины

Прыжки с шестом

1. Арман Дюплантис (Швеция) – 6,00

2. Эммануил Каралис (Греция) – 6,00

3. Сэм Кендрикс (США) – 5,80

Прыжки в длину

1. Симон Эхаммер (Швейцария) – 8,32

2. Маттиа Фурлани (Италия) – 8,30

3. Лиам Эдкок (Австралия) – 8,24

Ядро

1. Джо Ковач (США) – 22,46

2. Пэйтон Оттердал (США) – 22,07

3. Раджиндра Кэмпбелл (Ямайка) – 21,87

Расписание на 28 августа

18:30 – метание диска, мужчины

18:30 – метание диска, женщины

18:53 – прыжки в высоту, мужчины

19:19 – тройной прыжок, мужчины

19:19 – тройной прыжок, женщины

19:34 – 400 м, женщины

19:42 – 400 м, мужчины

19:49 – 3000 м, женщины

20:08 – 100 м с/б, женщины

20:17 – 3000 м с/п, мужчины

20:34 – 110 м с/б, мужчины

20:40 – 1500 м, женщины

20:45 – метание копья, мужчины

20:45 – метание копья, женщины

20:50 – 1500 м, мужчины

21:02 – 100 м, женщины

21:09 – 3000 м с/п, женщины

21:27 – 100 м, мужчины

21:35 – 400 м с/б, женщины

21:40 – прыжки в длину, женщины

21:44 – 400 м с/б, мужчины

21:52 – 3000 м, мужчины

22:09 – 800 м, женщины

22:20 – 800 м, мужчины

22:30 – 200 м, женщины

22:39 – 200 м, мужчины

ПРИМЕЧАНИЕ: указано московское время. Прямая трансляция – на «Матч! Арене» с 19:25 (28 августа).