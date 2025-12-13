Шавло о Денисове: «Даниил прибавил и уже не допускает просчетов, но надо еще и уметь делать нацеленные передачи»
Шавло: Денисов прибавил и уже не допускает просчетов.
Экс-гендиректор «Спартака» Сергей Шавло отметил прогресс в игре защитника красно-белых Даниила Денисова.
«Денисов прибавил, это очевидно. Он уже не допускает таких просчетов, которые случались с ним в игре.
Единственное мое пожелание – это его действия в атаке. Тут ему надо прибавить. Мало прибегать вперед, надо еще и уметь делать нацеленные передачи.
Если он не видел адресата в штрафной, то Денисов пробовал и сам пробить. Но удары получались нескоординированные, мяч летел в сторону ворот, а не в створ», – сказал Шавло.
