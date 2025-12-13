Артета о Дьокереше: «Только начинает набирать обороты. Голы придут, и мы будем довольны им»
Артета: Дьокереш только начинает набирать обороты, голы придут.
Тренер «Арсенала» Микель Артета считает, что Виктор Дьокереш будет забивать больше.
В 13 матчах сезона АПЛ на счету форварда «канониров» 4 гола. Летом швед перешел в «Арсенал» из «Спортинга» за 63,5+10 млн евро.
«Вначале ему потребовалось некоторое время, потому что это другая лига, другие требования, ему не хватало точности. Сейчас он только начинает набирать обороты. Голы придут, и мы будем очень довольны им», – сказал Артета.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: аккаунт журналиста Фабрицио Романо в X
