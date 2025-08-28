Али Абдель-Азиз: «Бой Махачева и Чимаева не состоится. Хамзат слишком большой»

Али Абдель-Азиз высказался о потенциальном бое Махачева и Чимаева.

«Этот бой не состоится. Хамзат слишком большой, не думаю, что он сможет пойти в полусредний вес. К тому же, Ислам и Хамзат знают друг друга, они из одного региона.

Я считаю, если Хамзат поднимется и захочет драться в полутяжелом весе, в этом будет больше логики. И при этом у Хамзата еще много претендентов в его дивизионе, которых нужно пройти, прежде чем вообще думать о переходе», – сказал менеджер Ислама Махачева Али Абдель-Азиз.

Ожидается, что поединок Ислама Махачева и Джека Делла Маддалены за титул в полусреднем весе состоится в ноябре 2025-го.

Хамзат Чимаев победил Дрикуса дю Плесси единогласным решением судей на UFC 319 и стал чемпионом в среднем весе.

