  • Иванов о «Балтике»: «Было бы здорово, если бы включилась в гонку за титул и повторила путь «Лестера». РПЛ от этого только выиграет»
Иванов о «Балтике»: «Было бы здорово, если бы включилась в гонку за титул и повторила путь «Лестера». РПЛ от этого только выиграет»

Хавбек «Рубина» Олег Иванов оценил 5-е место «Балтики» после 18 туров РПЛ.

«Главная сенсация сезона со знаком плюс — «Балтика». Тут сразу все сошлось: вера игроков в идею тренера Талалаева, которого слушаются беспрекословно, хорошая функциональная подготовка и удачный старт, придавший уверенность каждому — от вратаря Бориско до форварда Хиля.

За 18 туров «Балтика» пропустила лишь семь мячей (лучший показатель в лиге!) и провела 12 сухих матчей. При этом — никаких «автобусов»! Команда играет в высокоинтенсивный вертикальный футбол. В обороне отрабатывают все без исключения, за счет прессинга и жестких единоборств стараются максимально отодвинуть игру от собственных ворот. Еще Талалаев требует быть первым на подборах, успевать страховать партнеров, быстро вводить мяч из аута.

Такой энергозатратный футбол отнимает очень много сил. Некоторые больше 60 минут на поле не выдерживают. Но выходят свежие ребята — и «Балтика» продолжает упрямо гнуть свою линию, качество игры не проседает.

Слабые места есть у любой команды. «Балтика», разумеется, не исключение. Но пока все минусы нивелируются колоссальной работоспособностью футболистов и четким выполнением тренерской установки. 

Не знаю, как калининградцы проведут весенний отрезок, но было бы здорово, если бы они включились в гонку за титул и повторили путь «Лестера». Наша лига от этого только выиграет», — написал Иванов в колонке для «Спорт-Экспресса».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
