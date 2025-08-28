  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Барса» требует 90 млн евро за Фермина у «Челси». Так каталонцы показывают, что не хотят продавать игрока
88

«Барса» требует 90 млн евро за Фермина у «Челси». Так каталонцы показывают, что не хотят продавать игрока

«Барселона» хочет получить 90 млн евро за Фермина Лопеса.

Ранее сообщалось, что «Челси» предложил за полузащитника 65 млн евро.

«Барселона» не собирается продавать 22-летнего испанца, сообщает Mundo Deportivo.

Каталонцы установили цену за Фермина на уровне 90 млн евро – таким образом «Барса» хочет показать, что игрок не продается.

Статистику Фермина можно изучить здесь.

Аморима стоит уволить сейчас? После вылета от 4-й лиги24918 голосов
ДаМанчестер Юнайтед
НетРубен Аморим
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Mundo Deportivo
logoФермин Лопес
возможные трансферы
logoпремьер-лига Англия
logoБарселона
logoЧелси
logoЛа Лига
деньги
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Челси» предложил за Фермина 65 млн евро и готов заплатить «Барселоне» всю сумму сразу (Diario Sport)
52вчера, 15:45
«Челси» полагает, что Фермин может быть заинтересован в переходе, но еще не делал предложений «Барсе». Сумму в 58 млн евро считают слишком высокой (Гильем Балаге)
51вчера, 13:29
Фермин сказал окружению, что хочет остаться в «Барселоне». «Челси» предложил за хавбека 58 млн евро и готов улучшить условия личного контракта (Diario Sport)
1727 августа, 21:04
Главные новости
Жеребьевка Лиги чемпионов, 34 очка Дончича не спасли Словению, финалы ЛЧ будут начинаться рано, финал «Бриллиантовой лиги» и другие новости
10сегодня, 04:10
Какая буква чаще всего встречается в клубах РПЛ?
сегодня, 03:50Тесты и игры
Депутат Терюшков об РПЛ: «В топ-клубах наши игроки на лавке из-за легионеров. Мы выкидываем в футбол запредельный объем денег, чтобы посмотреть, как бразильцы играют с европейцами»
51сегодня, 03:30
«Зениту» интересен Джон Джон из «Брагантино». Концерн «Ред Булл» против продажи хавбека в Россию из-за политической ситуации (Globo)
37сегодня, 03:15
«Милан» и «Ман Сити» обсуждают трансфер Аканджи. Переговоры проходят успешно
18вчера, 21:59
Известны все 36 участников ЛК: «Фиорентина» и «Шахтер» – в 1-й корзине, «Динамо» Киев и «Пэлас» – во 2-й, гибралтарский «Линкольн» – в 4-й, мальтийские «Спартанс» – в 6-й
11вчера, 21:56
Вячеслав Федорищев: «В «Крылья» заливалось столько денег, столько воровалось... Когда футболиста заставляют мешками отдавать деньги непонятным людям – это беспредел»
79вчера, 21:47
Лига конференций. Раунд плей-офф квалификации. «Шахтер» прошел «Серветт», «Фиорентина» одолела «Полесье», «Кристал Пэлас» и «Фредрикстад» не забили
29вчера, 21:40
ТВ «Реала» о матче с «Кайратом»: «Кто бы сомневался – самый дальний выезд, 300 км до Китая. Самый неравный жребий, как и в прошлом сезоне, и снова с помощью компьютера»
204вчера, 21:30
Вальдано об ЛЧ: «Реалу» придется лететь в Алматы – как до Нью-Йорка. У «Барсы» положение гораздо лучше, но никто не может расслабиться при таком графике»
33вчера, 21:28
Ко всем новостям
Последние новости
Батраков получил «Стальной рельс» – приз лучшему игроку «Локо» в сезоне-2024/25 от болельщиков
638 минут назадФото
Директор «Ман Сити» Виана о жеребьевке ЛЧ: «Отсутствие дальних поездок – это плюс. Против «Реала» сыграем 5-й год подряд. Будет очень приятно снова увидеть де Брюйне»
453 минуты назад
Клубы МЛС потратили на трансферы около 336 млн долларов в 2025 году. Это новый рекорд и плюс 78% к результату прошлого года (ESPN)
3сегодня, 04:25
Галактионов о Пруцеве в «Локомотиве»: «Самое главное – у него есть футбольный интеллект. Он знает наши требования, а я знаю его возможности»
6сегодня, 03:55
Семин о «Спартаке»: «Частая смена игроков, нет стабильности. Отдельные матчи хорошие, другие – с большими ошибками»
4сегодня, 03:45
Мерсон про Аморима: «МЮ» выбрал не того тренера. Все знали про игру с тремя защитниками, но в команде никогда не было нужных игроков. И Рубен не будет меняться ради «Юнайтед»
20вчера, 22:10
«Ювентус» может перехватить Джексона у «Баварии» в случае неудачи с Коло-Муани
16вчера, 21:57
«Милан» может арендовать Довбика после отказа Хименеса от обмена. «Рома» отпустит форварда, если найдет замену (Джанлука Ди Марцио)
1вчера, 21:43
Аргентина в октябре сыграет с Венесуэлой в Майами и с Пуэрто-Рико в Чикаго
1вчера, 21:07
«Зенит» после вылета «МЮ» от «Гримсби» вспомнил Суперкубок УЕФА в 2008-м: «Мы обыграли их, когда они были действительно хороши, и пенальти не потребовались»
25вчера, 20:53