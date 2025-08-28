«Барса» требует 90 млн евро за Фермина у «Челси». Так каталонцы показывают, что не хотят продавать игрока
«Барселона» хочет получить 90 млн евро за Фермина Лопеса.
Ранее сообщалось, что «Челси» предложил за полузащитника 65 млн евро.
«Барселона» не собирается продавать 22-летнего испанца, сообщает Mundo Deportivo.
Каталонцы установили цену за Фермина на уровне 90 млн евро – таким образом «Барса» хочет показать, что игрок не продается.
Статистику Фермина можно изучить здесь.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Mundo Deportivo
