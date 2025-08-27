  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Лига конференций. Раунд плей-офф квалификации. «Рига» примет «Спарту», в четверг «Шахтер» сыграет с «Серветтом», «Кристал Пэлас» – с «Фредрикстадом», «Фиорентина» – с «Полесьем»
1

Лига конференций. Раунд плей-офф квалификации. «Рига» примет «Спарту», в четверг «Шахтер» сыграет с «Серветтом», «Кристал Пэлас» – с «Фредрикстадом», «Фиорентина» – с «Полесьем»

В Лиге конференций пройдут ответные матчи квалификационного раунда плей-офф.

В среду «Рига» примет «Спарту».

В четверг «Кристал Пэлас» в гостях сыграет с «Фредрикстадом», «Ноа» примет «Олимпию», «Фиорентина» на своем поле встретится с «Полесьем», «Райо Вальекано» – с «Неманом», а «Шахтер» будет в гостях противостоять «Серветту».

Лига конференций

Квалификационный раунд плей-офф

Ответные матчи

Лига Конференций. Плей-офф
27 августа 16:45, Сконто
Рига
Первый тайм
0 - 0
0′
Спарта Прага
Рига
Звиедрис, Юрковскис, Нгом, Муса, Тонишев, Гало, Ahmed Awua Ankrah, Сикейра, Манкенда, Гримальдо, Рамирес
Запасные: Бирка, Музинга, Mārcis Kazainis, Зоммерс, Meïssa Diop, Karl Gameni Wassom, Контрерас, Тайво, Черномордый, Brian Peña Perez-Vico, Регжа
1тайм
Спарта Прага:
Виндаль-Йенсен, Зелены, Emmanuel Uchenna Aririerisim, Выдра, Рынеш, Пресиадо, Кайринен, Маннсверк, Гараслин, Бирманчевич, Кухта
Запасные: Мокрович, Меркадо, Панак, Kevin-Prince Milla, Kerl, Суровчик, Энеме, Садилек, Сольбаккен, Ррахмани, Сухомел, Голли
Подробнее

Первый матч: 0:2

Первый матч: 0:1

Лига Конференций. Плей-офф
28 августа 16:00, ГСП Стэдиум
Омония
Не начался
Вольфсберг

Первый матч: 1:2

Лига Конференций. Плей-офф
28 августа 16:00, Котайк
Ноа
Не начался
Олимпия

Первый матч: 4:1

Первый матч: 0:1

Лига Конференций. Плей-офф
28 августа 17:00, Альянц-Штадион
Рапид Вена
Не начался
Дьор

Первый матч: 1:2

Лига Конференций. Плей-офф
28 августа 17:00, Водафон Парк
Бешикташ
Не начался
Лозанна

Первый матч: 1:1

Лига Конференций. Плей-офф
28 августа 17:30, Константин Рэдулеску
ЧФР
Не начался
Хэкен

Первый матч: 2:7

Лига Конференций. Плей-офф
28 августа 17:30, АФАС-стадион
АЗ Алкмар
Не начался
Левски

Первый матч: 2:0

Первый матч: 2:1

Лига Конференций. Плей-офф
28 августа 18:00, Arena Arda
Арда
Не начался
Ракув

Первый матч: 0:1

Первый матч: 3:0

Первый матч: 1:0

Лига Конференций. Плей-офф
28 августа 18:00, Městský stadion - Vítkovice Aréna
Баник
Не начался
Целе

Первый матч: 0:1

Лига Конференций. Плей-офф
28 августа 18:00, Парк де Спор
Дифферданж
Не начался
Дрита

Первый матч: 1:2

Лига Конференций. Плей-офф
28 августа 18:00, Брондбю
Брондбю
Не начался
Страсбур

Первый матч: 0:0

Лига Конференций. Плей-офф
28 августа 18:00, OPAP Arena
АЕК
Не начался
Андерлехт

Первый матч: 1:1

Лига Конференций. Плей-офф
28 августа 18:45, Виндзор Парк
Линфилд
Не начался
Шелбурн

Первый матч: 1:3

Лига Конференций. Плей-офф
28 августа 18:45, Arena Kombëtare
Динамо Сити
Не начался
Ягеллония

Первый матч: 0:3

Лига Конференций. Плей-офф
28 августа 19:00, Стад де Женев
Серветт
Не начался
Шахтер

Первый матч: 1:1

Первый матч: 2:1

Первый матч: 2:1

Лига Конференций. Плей-офф
28 августа 19:00, Мева Арена
Майнц
Не начался
Русенборг

Первый матч: 1:2

Первый матч: 1:2

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь Лиги Конференций

Статистика Лиги Конференций

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
logoЛига конференций УЕФА
результаты
logoБешикташ
logoНеман
logoФредрикстад
logoРайо Вальекано
logoСтрасбур
logoШахтер
logoЛегия
logoОлимпия Любляна
logoУниверситатя Крайова
logoВольфсберг
logoКристал Пэлас
logoИстанбул
logoФиорентина
logoХэкен
logoПолесье
logoБрейдаблик
logoДифферданж
logoЧФР
logoХамрун Спартанс
logoДинамо Сити
logoАЗ
logoСерветт
logoВиртус Аккуавива
logoБрондбю
logoРапид Вена
logoРФШ
logoАндерлехт
logoАрда
logoМайнц
logoЛинфилд
logoСпарта Прага
logoРусенборг
logoАЕК
logoДьор
logoБаник
logoРакув
logoРига
logoЛевски
logoЯгеллония
logoШелбурн
logoХиберниан
logoДрита
logoШэмрок Роверс
logoНоа
logoЛозанна
logoСанта-Клара
logoЦеле
logoОмония
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Лига конференций. Раунд плей-офф квалификации. «Неман» уступил «Райо Вальекано», «Шахтер» сыграл вничью с «Серветтом», «Кристал Пэлас» одолел «Фредрикстад»
1421 августа, 20:57
Лига конференций. 3-й квалификационный раунд. «Хиберниан» прошел «Партизан», «Арарат-Армения» проиграл «Спарте», АЕК выбил «Арис» Кокорина
1114 августа, 21:40Live
Лига конференций. 3-й квалификационный раунд. «Арис» Кокорина сыграл вничью с АЕК, «Астана» уступила «Лозанне», «Андерлехт» разгромил «Шериф»
127 августа, 21:00
Главные новости
Смолов о словах Дзюбы про «Спартак»: «Он бы пригодился там, но был бы дисбаланс, он бы не согласился выходить на 15 минут. Артем достаточно токсичный парень»
419 минут назадВидео
Саплинов о Карпине: «Лучший тренер с российским паспортом сегодня»
1427 минут назад
Карпин о проигрыше «Крыльям»: «Динамо» оказывало давление, создавало моменты, но не смогло реализовать. Были незапланированные замены: кто‑то устал, чья‑то игра не устраивала»
5248 минут назад
Как ИИ помогает медиабизнесу, а не остается просто модным словом – рассказывает лид ML-команды Спортса’’ в новом выпуске подкаста «Коллеги, добрый день!»
49 минут назадВакансия
Нюбель, Рюдигер, Та, Виртц, Адейеми, Штиллер, Киммих, Фюллькруг, Вольтемаде – в составе сборной Германии на матчи со Словакией и Северной Ирландией
452 минуты назад
Майну интересен «Наполи» и «Роме». Хавбек «МЮ» хочет играть в ЛЧ (Daily Mail)
1159 минут назад
«Динамо» при Карпине выиграло 3 из 9 матчей. У команды худший старт сезона с 2019 года
70сегодня, 15:33
Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. «Краснодар» играет с «Сочи», «Динамо» Москва уступило «Крыльям» по пенальти, ЦСКА в гостях у «Балтики»
691сегодня, 15:27Live
«Динамо» Карпина выиграло 1 из 6 последних матчей
75сегодня, 15:24
«Крылья Советов» по пенальти обыграли «Динамо» Москва – 5:4! Кокарев отразил удар Маричаля в серии
74сегодня, 15:23
Ко всем новостям
Последние новости
«Тоттенхэм» и «Астон Вилла» контактировали с окружением Рабьо. С «Марселем» пока никто не связывался (Фабрис Хокинс)
1 минуту назад
Гол Юсупова из «Уфы» признан лучшим в 6-м туре Первой лиги. Полузащитник забил «КАМАЗу» со штрафного
1 минуту назадВидео
«Ростов» – «Динамо» Махачкала. Голенков и Сердеров в старте. Онлайн-трансляция начнется в 20:45
93 минуты назад
Беннасер интересен «Болонье». Клуб сделал запрос по хавбеку, официальные переговоры с «Миланом» еще не начались
4 минуты назад
«Балтика» – ЦСКА. Мусаев, Руис, Жоао Виктор, Мохаммад и Чивич играют. Онлайн-трансляция начнется в 20:45
4 минуты назад
Батчи сделал три голевых паса за 50 минут в матче «Краснодара» с «Сочи»
5 минут назад
«Сочи» – «Краснодар». 0:3 – Кривцов, Козлов и Ленини забили, у Батчи три ассиста. Онлайн-трансляция
98 минут назадLive
«Аталанта» показала третью форму на сезон-2025/26 – оранжевую с черно-синими волнистыми полосами, символизирующими «энергию и дух болельщиков»
11 минут назадФото
80-летний Моратти попал в реанимацию из-за пневмонии. Экс-глава «Интера» в тяжелом состоянии, его интубировали
316 минут назад
Исак вызван в сборную Швеции на сентябрьские матчи. Форвард «Ньюкасла» отказывается играть за клуб и тренируется самостоятельно
216 минут назад