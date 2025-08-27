Лига конференций. Раунд плей-офф квалификации. «Рига» примет «Спарту», в четверг «Шахтер» сыграет с «Серветтом», «Кристал Пэлас» – с «Фредрикстадом», «Фиорентина» – с «Полесьем»

В Лиге конференций пройдут ответные матчи квалификационного раунда плей-офф.

В среду «Рига » примет «Спарту ».

В четверг «Кристал Пэлас » в гостях сыграет с «Фредрикстадом », «Ноа» примет «Олимпию», «Фиорентина » на своем поле встретится с «Полесьем», «Райо Вальекано » – с «Неманом », а «Шахтер » будет в гостях противостоять «Серветту ».

Лига конференций

Квалификационный раунд плей-офф

Ответные матчи

Первый матч: 0:2

Первый матч: 0:1

Первый матч: 1:2

Первый матч: 4:1

Первый матч: 0:1

Первый матч: 1:2

Первый матч: 1:1

Первый матч: 2:7

Первый матч: 2:0

Первый матч: 2:1

Первый матч: 0:1

Первый матч: 3:0

Первый матч: 1:0

Первый матч: 0:1

Первый матч: 1:2

Первый матч: 0:0

Первый матч: 1:1

Первый матч: 1:3

Первый матч: 0:3

Первый матч: 1:1

Первый матч: 2:1

Первый матч: 2:1

Первый матч: 1:2

Первый матч: 1:2

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

