Лига конференций. Раунд плей-офф квалификации. «Рига» примет «Спарту», в четверг «Шахтер» сыграет с «Серветтом», «Кристал Пэлас» – с «Фредрикстадом», «Фиорентина» – с «Полесьем»
В Лиге конференций пройдут ответные матчи квалификационного раунда плей-офф.
В среду «Рига» примет «Спарту».
В четверг «Кристал Пэлас» в гостях сыграет с «Фредрикстадом», «Ноа» примет «Олимпию», «Фиорентина» на своем поле встретится с «Полесьем», «Райо Вальекано» – с «Неманом», а «Шахтер» будет в гостях противостоять «Серветту».
Лига конференций
Квалификационный раунд плей-офф
Ответные матчи
27 августа 16:45, Сконто
Первый тайм
0 - 0
0′
Первый матч: 0:2
28 августа 16:00, Nye Fredrikstad Stadion
Не начался
Первый матч: 0:1
28 августа 16:00, ГСП Стэдиум
Не начался
Первый матч: 1:2
28 августа 16:00, Котайк
Первый матч: 4:1
28 августа 17:00, Спортивный парк LNK
Не начался
Первый матч: 0:1
28 августа 17:00, Альянц-Штадион
Не начался
Первый матч: 1:2
28 августа 17:00, Водафон Парк
Первый матч: 1:1
28 августа 17:30, Константин Рэдулеску
Первый матч: 2:7
28 августа 17:30, АФАС-стадион
Первый матч: 2:0
28 августа 17:30, Стадионул Ион Облеменко
Не начался
Первый матч: 2:1
28 августа 18:00, Arena Arda
Первый матч: 0:1
28 августа 18:00, Читта-дель-Триколоре
Не начался
Первый матч: 3:0
28 августа 18:00, Кампо де Вальекас
Не начался
Первый матч: 1:0
28 августа 18:00, Městský stadion - Vítkovice Aréna
Первый матч: 0:1
28 августа 18:00, Парк де Спор
Не начался
Первый матч: 1:2
28 августа 18:00, Брондбю
Первый матч: 0:0
28 августа 18:00, OPAP Arena
Первый матч: 1:1
28 августа 18:45, Виндзор Парк
Первый матч: 1:3
28 августа 18:45, Arena Kombëtare
Не начался
Первый матч: 0:3
28 августа 19:00, Стад де Женев
Первый матч: 1:1
28 августа 19:00, Стадион Войска Польского
Первый матч: 2:1
28 августа 19:00, Талла
Не начался
Первый матч: 2:1
28 августа 19:00, Мева Арена
Первый матч: 1:2
28 августа 19:00, Стадио Олимпико ди Серравалле
Не начался
Первый матч: 1:2
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
