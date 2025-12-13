Стоимость Гюлера, Фермина и Каррераса выросла по версии Transfermarkt. Беллингем, Родриго, Вальверде, Рафинья, Трент и Нико Уильямс упали в цене

Стоимость Гюлера и Фермина выросла по версии Transfermarkt.

В Ла Лиге по версии Transfermarkt выросла рыночная стоимость не только форварда «Реала» Килиана Мбаппе, но и еще ряда известных игроков.

По сравнению с предыдущим вариантом списка цена за хавбека «Мадрида» Арду Гюлера увеличилась с 60 млн до 90 млн евро.

Также в стоимости прибавили полузащитник «Барселоны» Фермин Лопес (с 60 до 70 млн), хавбек «Атлетико » Пабло Барриос (с 55 до 60 млн) и защитник «Реала» Альваро Каррерас (с 50 до 60 млн).

Цена за хавбека «Мадрида» Джуда Беллингема, наоборот, снизилась с 180 до 160 млн.

Также упала стоимость у полузащитника «Реала» Федерико Вальверде (с 130 до 120 млн), вингера «Барсы» Рафиньи (с 90 до 80 млн), защитника Трента Александера-Арнолда (с 75 до 70 млн), вингера Родриго (с 80 до 60 млн. оба – «Мадрид») и вингера «Атлетика» Нико Уильямса (с 70 до 60 млн).