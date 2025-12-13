  • Спортс
  • Дьяков о тренере для «Спартака»: «Хотелось бы россиянина, который смог бы наладить дисциплину. Романова, скорее всего, не утвердят»
Дьяков о тренере для «Спартака»: «Хотелось бы россиянина, который смог бы наладить дисциплину. Романова, скорее всего, не утвердят»

Дьяков: российский тренер наладил бы дисциплину в «Спартаке».

Бывший защитник «Динамо» Виталий Дьяков высказался за назначение в «Спартак» российского тренера.

«Если, допустим, Гусев в «Динамо» сразу же все поменял после ухода Карпина — состав, тактику, рисунок игры, то Романов в «Спартаке» продолжал делать то, что делал Станкович в плане рисунка и структуры игры. Последние матчи Станкович выигрывал, команда набрала ход, но тут вышло так, что исполнять обязанности главного тренера стал Романов.

Сначала его чуть ли не на руках носили, но команда проиграла «Балтике» и не выиграла у «Динамо», после чего стали говорить, что Романову рано быть главным тренером «Спартака». Я считаю, что для него несколько матчей в качестве исполняющего обязанности — большой успех и трамплин на будущее. Но главным тренером «Спартака» его, скорее всего, не утвердят.

Хотелось бы увидеть там российского тренера, который смог бы наладить дисциплину, чего, возможно, не хватало в «Спартаке» — ну и дать результат», — сказал Дьяков.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
