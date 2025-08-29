Известны все 36 участников ЛК: «Фиорентина» и «Шахтер» – в 1-й корзине, «Динамо» Киев и «Пэлас» – во 2-й, гибралтарский «Линкольн» – в 4-й, мальтийские «Спартанс» – в 6-й