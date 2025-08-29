Известны все 36 участников ЛК: «Фиорентина» и «Шахтер» – в 1-й корзине, «Динамо» Киев и «Пэлас» – во 2-й, гибралтарский «Линкольн» – в 4-й, мальтийские «Спартанс» – в 6-й
На основной стадии турнира выступят 36 клубов из различных стран. Жеребьевка пройдет 29 августа.
По корзинам в зависимости от места в рейтинге УЕФА команды распределились следующим образом:
1-я корзина
«Фиорентина» (Италия)
АЗ (Нидерланды)
«Шахтер» (Украина)
«Слован» Братислава (Словакия)
«Рапид» Вена (Австрия)
«Легия» (Польша)
2-я корзина
«Спарта» Прага (Чехия)
«Динамо» Киев (Украина)
«Кристал Пэлас» (Англия)
«Лех» (Польша)
«Райо Вальекано» (Испания)
«Шэмрок Роверс» (Ирландия)
3-я корзина
«Омония» (Кипр)
«Майнц» (Германия)
«Страсбур» (Франция)
«Ягеллония» (Польша)
«Целе» (Словения)
«Риека» (Хорватия)
4-я корзина
«Зриньски» (Босния и Герцеговина)
«Линкольн» (Гибралтар)
КуПС (Финляндия)
АЕК (Греция)
«Абердин» (Шотландия)
«Дрита» (Косово)
5-я корзина
«Брейдаблик» (Исландия)
«Сигма» (Чехия)
«Самсунспор» (Турция)
«Ракув» (Польша)
АЕК (Кипр)
«Шкендия-79» (Северная Македония)
6-я корзина
«Хэкен» (Швеция)
«Лозанна» (Швейцария)
«Университатя Крайова» (Румыния)
«Хамрун Спартанс» (Мальта)
«Ноа» (Армения)
«Шелбурн» (Ирландия)