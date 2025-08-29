  • Спортс
  Известны все 36 участников ЛК: «Фиорентина» и «Шахтер» – в 1-й корзине, «Динамо» Киев и «Пэлас» – во 2-й, гибралтарский «Линкольн» – в 4-й, мальтийские «Спартанс» – в 6-й
Известны все 36 участников ЛК: «Фиорентина» и «Шахтер» – в 1-й корзине, «Динамо» Киев и «Пэлас» – во 2-й, гибралтарский «Линкольн» – в 4-й, мальтийские «Спартанс» – в 6-й

Определились все участники общего этапа Лиги конференций.

На основной стадии турнира выступят 36 клубов из различных стран. Жеребьевка пройдет 29 августа.

По корзинам в зависимости от места в рейтинге УЕФА команды распределились следующим образом:

1-я корзина

«Фиорентина» (Италия)

АЗ (Нидерланды)

«Шахтер» (Украина)

«Слован» Братислава (Словакия)

«Рапид» Вена (Австрия)

«Легия» (Польша)

2-я корзина

«Спарта» Прага (Чехия)

«Динамо» Киев (Украина)

«Кристал Пэлас» (Англия)

«Лех» (Польша)

«Райо Вальекано» (Испания)

«Шэмрок Роверс» (Ирландия)

3-я корзина

«Омония» (Кипр)

«Майнц» (Германия)

«Страсбур» (Франция)

«Ягеллония» (Польша)

«Целе» (Словения)

«Риека» (Хорватия)

4-я корзина

«Зриньски» (Босния и Герцеговина)

«Линкольн» (Гибралтар)

КуПС (Финляндия)

АЕК (Греция)

«Абердин» (Шотландия)

«Дрита» (Косово)

5-я корзина

«Брейдаблик» (Исландия)

«Сигма» (Чехия)

«Самсунспор» (Турция)

«Ракув» (Польша)

АЕК (Кипр)

«Шкендия-79» (Северная Македония)

6-я корзина

«Хэкен» (Швеция)

«Лозанна» (Швейцария)

«Университатя Крайова» (Румыния)

«Хамрун Спартанс» (Мальта)

«Ноа» (Армения)

«Шелбурн» (Ирландия)

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Wikipedia
