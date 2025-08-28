Боссы «МЮ» поддерживают Аморима. Рэтклифф готов дать тренеру время на исправление ситуации (The Times)

Руководство «МЮ» поддерживает Рубена Аморима, несмотря на результаты.

Ранее «Манчестер Юнайтед » по пенальти проиграл «Гримсби Таун» из 4-го дивизиона в Кубке английской лиги и выбыл уже во втором раунде. В чемпионате Англии манкунианцы уступили «Арсеналу» (0:1) и сыграли вничью с «Фулхэмом» (1:1).

По данным The Times, руководство «Манчестер Юнайтед» по-прежнему доверяет тренеру. Совладелец клуба Джим Рэтклифф готов дать Амориму время на исправление ситуации.

30 августа «МЮ» встретится с «Бернли», а 14 сентября сыграет против «Манчестер Сити».

От Аморима надо избавляться

«МЮ», разве может быть хуже?