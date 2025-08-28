  • Спортс
90

Боссы «МЮ» поддерживают Аморима. Рэтклифф готов дать тренеру время на исправление ситуации (The Times)

Руководство «МЮ» поддерживает Рубена Аморима, несмотря на результаты.

Ранее «Манчестер Юнайтед» по пенальти проиграл «Гримсби Таун» из 4-го дивизиона в Кубке английской лиги и выбыл уже во втором раунде. В чемпионате Англии манкунианцы уступили «Арсеналу» (0:1) и сыграли вничью с «Фулхэмом» (1:1).

По данным The Times, руководство «Манчестер Юнайтед» по-прежнему доверяет тренеру. Совладелец клуба Джим Рэтклифф готов дать Амориму время на исправление ситуации.

30 августа «МЮ» встретится с «Бернли», а 14 сентября сыграет против «Манчестер Сити».

От Аморима надо избавляться

«МЮ», разве может быть хуже?

Аморима стоит уволить сейчас? После вылета от 4-й лиги24908 голосов
ДаМанчестер Юнайтед
НетРубен Аморим
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: The Times
