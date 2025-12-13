Каррагер о «Ливерпуле»: «Салах не способен понять психологию болельщиков. В выборе между тренером и игроком всегда побеждает первый, позиции Слота могут стать сильнее»

Каррагер: позиции Слота могут стать сильнее после конфликта с Салахом.

Экс-защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер считает, что болельщики на стороне тренера «красных» Арне Слота в его конфликте с Мохамедом Салахом .

«В самый сложный период карьеры на «Энфилде» Слот каким-то образом оказался в положении, из которого может выйти, став сильнее и увереннее, чем когда-либо.

Если Салах своим недовольством после матча на «Элланд Роуд» [c «Лидсом»] хотел ослабить Слота, то теперь он должен признать, что его ошибочные действия привели к обратному эффекту.

Главная причина просчета Салаха — его неспособность в полной мере понять психологию самых преданных болельщиков клуба. В выборе между тренером, завоевавшим чемпионский титул, и футболистом, многократно выигрывавшим трофеи, всегда побеждает первый», – написал Каррагер в колонке для The Telegraph.

Разговор Салаха и Слота прошел позитивно. Игрок и тренер «Ливерпуля» пожали руки, но конфликт еще не полностью урегулирован