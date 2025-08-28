ЦСКА хочет подписать Баринова. Купить капитана «Локомотива» будет сложно
ЦСКА хочет подписать капитана «Локомотива» Дмитрия Баринова.
Как утверждает Metaratings, армейцы хотели бы купить полузащитника в летнее трансферное окно.
Инсайдер Андрей Панков подтверждает информацию, но отмечает, что купить Баринова будет сложно.
Тренер ЦСКА Фабио Челестини хочет перестроить команду на схему 4-3-3 и видит в центре поля трио Баринов – Кисляк – Обляков.
Баринов – воспитанник «Локомотива» и провел в клубе всю взрослую карьеру. Статистику опорника можно изучить здесь.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Metaratings
