ЦСКА хочет подписать Баринова. Купить капитана «Локомотива» будет сложно

ЦСКА хочет подписать капитана «Локомотива» Дмитрия Баринова.

Как утверждает Metaratings, армейцы хотели бы купить полузащитника в летнее трансферное окно.

Инсайдер Андрей Панков подтверждает информацию, но отмечает, что купить Баринова будет сложно.

Тренер ЦСКА Фабио Челестини хочет перестроить команду на схему 4-3-3 и видит в центре поля трио Баринов – Кисляк – Обляков .

Баринов – воспитанник «Локомотива » и провел в клубе всю взрослую карьеру. Статистику опорника можно изучить здесь .