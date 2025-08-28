«Кайрат» примет «Реал» в общем этапе ЛЧ. На выезде казахстанцы сыграют с «Интером» и «Арсеналом»

Определились соперники «Кайрата» на общем этапе Лиги чемпионов.

В общем этапе Лиги чемпионов клуб из Казахстана проведет домашние матчи с «Реалом », «Брюгге », «Олимпиакосом » и «Пафосом ».

На выезде «Кайрат » сыграет с «Интером », «Арсеналом », «Спортингом » и Копенгагеном ».

Все 36 клубов ранжируются в общей таблице. Напрямую в 1/8 финала выходят команды, занявшие 8 первых мест. Команды с 9-го по 24-е место проведут спаренные стыковые матчи. Команды с 25-го по 36-е места выбывают из еврокубков.