«Кайрат» примет «Реал» в общем этапе ЛЧ. На выезде казахстанцы сыграют с «Интером» и «Арсеналом»
Определились соперники «Кайрата» на общем этапе Лиги чемпионов.
В общем этапе Лиги чемпионов клуб из Казахстана проведет домашние матчи с «Реалом», «Брюгге», «Олимпиакосом» и «Пафосом».
На выезде «Кайрат» сыграет с «Интером», «Арсеналом», «Спортингом» и Копенгагеном».
Все 36 клубов ранжируются в общей таблице. Напрямую в 1/8 финала выходят команды, занявшие 8 первых мест. Команды с 9-го по 24-е место проведут спаренные стыковые матчи. Команды с 25-го по 36-е места выбывают из еврокубков.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’‘
