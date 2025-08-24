Победы «Зенита» и «Спартака», осечка «Локо», камбэк «Барсы», проигрыш «Ман Сити», Шарапова в Зале славы, гибель альпинистки Наговициной и другие новости

  • Спортс
1. В 6-м туре Мир РПЛ «Спартак» в гостях обыграл «Рубин» (2:0) и прервал неприятную серию. «Зенит» на своем поле разгромил «Динамо» Махачкала (4:0) – петербуржцы снова били пенальти, Глушенков сделал 1+1, выйдя на замену, и показал спорный жест в сторону тренера.

«Локомотив» вел 2:0 (Батраков опять зажигал), но в итоге упустил победу над «Ростовом» из-за гола на 98-й минуте (3:3), не обошлось без спорных решений судьи. Московское «Динамо» дома разобралось с «Пари НН» (3:0), автогол принес три очка команде Карпина.

2. Во втором туре Ла Лиги «Барселона», уступая 0:2 на выезде, одержала волевую победу над «Леванте» (3:2) с автоголом на 91-й минуте – споры вызвал пенальти в ворота каталонцев за руку Бальде. «Атлетико» на своем поле поделил очки с «Эльче» (1:1) и продлил неудачный старт.

3. Во втором туре АПЛ «Манчестер Сити» дома уступил «Тоттенхэму» (0:2) с привозом вратаря Траффорда, «шпоры» – просто какой-то «криптонит» Гвардиолы. «Арсенал» дома разнес «Лидс» (5:0) с дублем звездного новичка Дьокереша и дебютом 15-летнгего Доумана.

4. Пишут, что 47-летняя российская альпинистка Наталья Наговицина, которая после травмы застряла на пике Победы в Киргизии, погибла. Вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницин комментирует: «Как можно констатировать гибель, если ее никто не видел ни с дрона, ни с вертолета. Как можно так говорить?»

5. Трансферы. «Динамо» объявило о переходе Антона Миранчука из «Сьона». «Арсенал» за 60+7,5 млн фунтов купил Эберечи Эзе у «Кристал Пэлас».

6. В 1-м туре Серии А «Милан» внезапно дома проиграл «Кремонезе» (1:2) – решающий гол был забит ножницами! «Наполи» победил «Сассуоло» (2:0) с дебютным голом де Брюйне со штрафного, а «Рома» обыграла «Болонью» (1:0).

7. В Фонбет Кубке Блинова «Авангард» обыграл «Локомотив», форвард Сурин зарубился с вратарем Серебряковым, дошло до обмена ударами. «Сибирь» уступила «Северстали».

8. На UFC Fight Night в Шанхае Уокер нокаутировал Миньяна, Ортега проиграл Стерлингу, Павлович победил Кортеса-Акосту.

9. В 1-м туре Бундеслиги «Байер» дома уступил «Хоффенхайму» (1:2) в первом матче в лиге при тен Хаге. «Боруссия» Дортмунд на выезде упустила победу над «Санкт-Паули» (3:3), ведя 3:1 до 86-й минуты. «Айнтрахт» разгромил «Вердер» (4:1). Фанаты «Хайденхайма» на матче с «Вольфсбургом» (1:3) показали баннер с антифашистом Эльзером, который в 1939 году совершил покушение на Гитлера, а в 1945-м был казнен.

10. Депутат Госдумы Дмитрий Свищев может подать запрос о лишении Клаудиньо гражданства: «Надо внимательно их изучить. Хочу напомнить, что в России это является преступлением». Ранее бывший полузащитник «Зенита» заявил, что хотел уйти из клуба из-за конфликта на Украине: «Там у меня были друзья. Я очень переживал. Были предложения из Бразилии, но меня не отпускали».

11. Марию Шарапову торжественно приняли в Зал теннисной славы. Ее представила Серена Уильямс. 

Диана Шнайдер выиграла турнир WTA в Монтеррее, победив Екатерину Александрову в финале. 

12. «Аль-Наср» Роналду дважды вел в счете, но уступил «Аль-Ахли» в финале Суперкубка Саудовской Аравии по пенальти. Криштиану проиграл 12 турниров за 2,5 года в клубе.

13. 20-летний футболист «Русской общины» Арсений Ерошевич скончался в больнице после избиения группой мигрантов в Щелково из-за забитого гола. Клуб задается вопросом: «Сколько должно погибнуть наших братьев от рук приезжих, чтобы навести порядок в миграционной политике? Виновные понесут наказание – это дело чести». 

14. Федор Смолов забил за Smol Squad в Уличном футболе. Два дня назад бывший форвард «Краснодара» и сборной России отличился за «БроукБойз» в матче Фонбет Кубка России.

Цитаты дня:

Траньков – на слова Романцева о фигуристах: «Когда так долго работаешь в «Спартаке», подобное свинство возможно. Пусть посчитает, сколько медалей принесли фигуристы, а сколько – футболисты»

Фетисов об аварии с Константиновым: «Водитель – наркоман польского происхождения по фамилии Гнида. Он нас «внес» в дерево. Бесит позиция «Детройта» – не дали выиграть суд»

«Мы сняли трусы и стояли, пока врач-мужчина осматривал нас». Прыгунья с трамплина Джонс пожаловалась, что ее вынудили раздеться на турнирном контроле во Франции

Новак Джокович: «У меня в расписании нет ничего, кроме «Больших шлемов». Двухнедельные «Мастерсы» мне больше не нравятся»

Пальцев о пенальти «Зенита»: «Такие ставят только в Питере. Эракович этот мяч никак бы не догнал»

