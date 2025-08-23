«Атлетико» – «Эльче». Альварес и Серлот играют. Онлайн-трансляция начнется в 20:30
«Атлетико» примет «Эльче» в 2-м туре Ла Лиги.
Матч пройдет на стадионе «Метрополитано».
Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 20:30 по московскому времени.
Встречу в прямом эфире покажет канал «Матч Футбол 2».
Ла Лига. 2 тур
23 августа 17:30, Метрополитано
Увольнять ли Семака?32653 голоса
Да, прямо сейчас
Да, но позже
Нет, сезон должен доработать
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости