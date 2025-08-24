Фото
46

Серена Уильямс представила Шарапову на введении в Зал теннисной славы

Серена Уильямс представила Марию Шарапову на церемонии введения в Международный зал теннисной славы.

23-кратная чемпионка «Шлемов» рассказала, что Шарапова позвонила ей зимой с просьбой поучаствовать в чествовании, и американка сразу согласилась.

Уильямс произнесла речь о том, что во время карьер у них с Шараповой были сложные отношения, но они были обусловлены тем, что на самом деле они очень похожи и, если бы они познакомились при других обстоятельствах, стали бы близкими подругами.

Опубликовала: Лера Ли
Источник: @tennishalloffame
