Клаудиньо рассказал, что хотел уйти из «Зенита» из-за конфликта на Украине.

Бразилец играл за «Зенит » с 2021 по 2024 год. В январе 2025-го Клаудиньо перешел в катарский «Аль-Садд ».

«Когда начался конфликт (здесь и далее формулировки изменены в соответствии с законодательством РФ – Спортс’‘), атмосфера изменилась. У меня были друзья, которые играли на Украине (Педриньо и Майкон де Андраде, с которыми Клаудиньо играл в молодежной команде «Коринтианса». До 2022-го они выступали за «Шахтер», Педриньо вернулся в клуб в 2024-м – Спортс’‘). Я очень переживал из-за этого, это стало меня немного тяготить.

Потом мне поступило несколько предложений из Бразилии, но «Зенит» меня не отпускал. Мне говорили, что я важный игрок для команды, клуба.

Многие говорят, что иногда я использовал предложения из Бразилии, чтобы продлить контракт с «Зенитом», но это не так. Я действительно хотел уйти, но не из-за чего-то, связанного с клубом. Я просто чувствовал, что мне нужно было обратить на себя внимание. Люди и раньше не обращали особого внимания на российскую лигу, а после конфликта ситуация ухудшилась», – сказал бывший полузащитник «Зенита » в интервью Flashscore.