«Мы сняли трусы и стояли, пока врач-мужчина осматривал нас». Прыгунья с трамплина Джонс пожаловалась, что ее вынудили раздеться на турнирном контроле во Франции

Прыгунья с трамплина жаловалась, что ей пришлось раздеться на турнирном контроле.

В начале августа 22-летняя американка Пейдж Джонс участвовала в летнем Гран-при в Куршевеле (Франция). Для допуска к старту спортсменок и их экипировку заранее проверяли, так как костюмы в прыжках с трамплина должны соответствовать размерам тела.

«Фактически мы были вынуждены раздеться перед врачом-мужчиной. Нам пришлось снять трусы и стоять, расставив ноги, а врач осматривал нас около 3-5 секунд, прежде чем мы смогли идти дальше.

Нас спросили, все ли в порядке, и сказали, что мы можем отказаться. Но ситуация все равно была неприятной», – рассказала Джонс в подкасте «Good game with Sarah Spain».

Уточняется, что девушки действительно могли отказаться, но в таком случае их не допустили бы до турнира. По правилам Международной федерации лыжного спорта (FIS ), спортсменки вправе требовать, чтобы осмотр вела женщина-врач.

FIS выразила сожаление из-за ситуации и подтвердила, что в дальнейшем соответствующие права должны исполняться.

«Мы уважаем чувства спортсменок и понимаем, что присутствие врача-мужчины может вызвать у них дискомфорт», – завили в FIS.

