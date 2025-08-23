Пальцев о пенальти «Зенита»: «Такие ставят только в Питере. Эракович этот мяч никак бы не догнал»
«Динамо» Махачкала уступило «Зениту» в матче 6-го тура Мир РПЛ (0:4).
На 28-й минуте матча судья Павел Кукуян после ВАР поставил 11-метровый в ворота гостей после нарушения правил Сосланом Кагермазовым – он схватил в штрафной игрока «Зенита» Страхиню Эраковичу за руку. Пенальти реализовал Андрей Мостовой.
– Какой момент стал переломным в игре?
– Спорный пенальти.
– Как-то обсуждали уже с Кагермазовым, был фол или нет? Какое у него мнение?
– Спросите сами. Я думаю, что такие пенальти ставят только в Питере.
– Почему?
– Мое мнение просто.
– Показалось, что дернул за футболку.
– Не так сильно. И он же упал не назад, а вперед. Плюс если бы контакта никакого не было, то Эракович этот мяч никак бы не догнал. Это мое мнение, – сказал защитник «Динамо» Пальцев.