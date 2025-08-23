  • Спортс
  • Пальцев о пенальти «Зенита»: «Такие ставят только в Питере. Эракович этот мяч никак бы не догнал»
103

Пальцев о пенальти «Зенита»: «Такие ставят только в Питере. Эракович этот мяч никак бы не догнал»

Валентин Пальцев не согласен с назначенным в пользу «Зенита» пенальти.

«Динамо» Махачкала уступило «Зениту» в матче 6-го тура Мир РПЛ (0:4). 

На 28-й минуте матча судья Павел Кукуян после ВАР поставил 11-метровый в ворота гостей после нарушения правил Сосланом Кагермазовым – он схватил в штрафной игрока «Зенита» Страхиню Эраковичу за руку. Пенальти реализовал Андрей Мостовой. 

Какой момент стал переломным в игре?

– Спорный пенальти.

Как-то обсуждали уже с Кагермазовым, был фол или нет? Какое у него мнение?

– Спросите сами. Я думаю, что такие пенальти ставят только в Питере.

Почему?

– Мое мнение просто.

Показалось, что дернул за футболку.

– Не так сильно. И он же упал не назад, а вперед. Плюс если бы контакта никакого не было, то Эракович этот мяч никак бы не догнал. Это мое мнение, – сказал защитник «Динамо» Пальцев. 

Увольнять ли Семака?34650 голосов
Да, прямо сейчасАртем Дзюба
Да, но позжеРоберто Манчини
Нет, сезон должен доработатьСергей Семак
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
