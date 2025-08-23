Роналду проиграл 12 турниров за 2,5 года и победил с «Аль-Насром» только в товарищеском Кубке арабских чемпионов

Криштиану Роналду не выигрывает трофеи в Саудовской Аравии.

Сегодня «Аль-Наср», за который играет 40-летний нападающий, уступил «Аль-Ахли » в финале Суперкубка Саудовской Аравии (2:2, пен. 3:5).

Роналду перешел в «Аль-Наср» в январе 2023 года и еще не выиграл ни одного трофея с командой. Клубу из Эр-Рияда не удалось победить ни в чемпионате Саудовской Аравии, ни в Лиге чемпионов Азии, ни в Кубке короля, ни в Суперкубке. В общей сложности с момента подписания Криштиану «Аль-Наср» проиграл 12 турниров.

После перехода Криштиану «Аль-Наср» выиграл одно соревнование – клубный Кубок арабских чемпионов, который считается товарищеским турниром.