Российская альпинистка Наговицина, которая после травмы застряла на пике Победы в Киргизии, погибла (SHOT)

Погибла альпинистка Наговицина, которая застряла на пике Победы в Киргизии.

Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

12 августа 47-летняя россиянка Наталья Наговицина сломала ногу во время восхождения и застряла на высоте около 7200 м. 11 дней она провела при температуре минус 26 градусов без еды и воды под скалой «Птица». С собой у нее была только горелка, спальный мешок и палатка.

По данным SHOT, тело Наговицыной смогут эвакуировать, только когда нормализуются погодные условия для возможности поднять вертолет на высоту. Помимо этого, с высоты 4500 м отозвали группу по эвакуации тела итальянца, который пытался помочь россиянке.

В 2021 году во время восхождения на пик Хан-Тенгри погиб муж Натальи Наговициной. На высоте у него случился инсульт, его парализовало.

Наталья не бросила супруга и осталась с ним на высоте до самой смерти, дождавшись эвакуации. Через год она вновь поднялась на гору и установила табличку в память о супруге.