«Арсенал» – «Лидс». 2:0 – у Тимбера 1+1, Сака тоже забил. Онлайн-трансляция
«Арсенал» принимает «Лидс» в 2-м туре АПЛ.
Матч проходит на стадионе «Эмирейтс».
На 34-й минуте счет открыл защитник хозяев Юрриен Тимбер после подачи Деклана Райса с углового. В добавленное к первому тайму время Букайо Сака удвоил преимущество лондонцев с паса Тимбера.
Премьер-лига. 2 тур
23 августа 16:30, Эмирейтс
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
