«Арсенал» принимает «Лидс» в 2-м туре АПЛ.

Матч проходит на стадионе «Эмирейтс».

Спортс” проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 34-й минуте счет открыл защитник хозяев Юрриен Тимбер после подачи Деклана Райса с углового. В добавленное к первому тайму время Букайо Сака удвоил преимущество лондонцев с паса Тимбера.

Премьер-лига. 2 тур 23 августа 16:30, Эмирейтс Арсенал Перерыв 2 - 0 Лидс Перерыв Сака

45’ +1’ Эдегор Нванери 38’ Тимбер

34’ 9’ Богл Арсенал Райя, Калафьори, Габриэл, Салиба, Тимбер, Райс, Субименди, Эдегор, Мадуэке, Дьокереш, Сака Запасные: Эдегор, Троссард, Москера, Max Robert Dowman, Мартинелли, Аррисабалага, Льюис-Скелли, Мерино, Кивер 1 тайм Лидс: Лукас Перри, Гудмундссон, Стрейк, Родон, Богл, Штах, Груев, Танака, Джеймс, Ньонто, Пиру Запасные: Нмеча, Борнаув, Байрэм, Харрисон, Лонгстафф, Ааронсон, Дарлоу, Бийол, Окафор

