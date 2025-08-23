20-летний футболист «Русской общины» Ерошевич скончался в больнице после избиения группой мигрантов в Щелково из-за забитого гола

20-летний футболист скончался после драки с мигрантами.

Как сообщает ТАСС, Арсений Ерошевич, выступавший за команду «Русская община», умер в больнице, не приходя в сознание после группового избиения.

По данным следствия, 17 августа около 06:00 возле ночного клуба в Щелково из-за конфликта группа молодых людей напала на 20-летнего местного жителя, после чего он был госпитализирован.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело, полиция установила трех нападавших.

Как сообщает телеграм-канал «Русской общины», избивавшие Ерошевича лица являлись мигрантами. Конфликт произошел после футбольного матча между командами «Русская община» и «Дизель».

В организации подчеркнули, что ее члены совместно с полицейскими искали нападавших на территории нескольких регионов. В результате были задержаны около десяти человек. При этом двоих подозреваемых вскоре отпустили. В «Русской общине» призвали компетентные органы проверить, насколько это обосновано.

На кадрах видеонаблюдения, появившихся в сети, видно, что на россиянина сначала нападает один из оппонентов, после чего удары начинают наносить еще несколько человек.

По словам родственников Арсения, в результате драки парень получил открытый перелом черепа, гематому головного мозга и перелом гортани. Телеграм-канал Baza утверждает, что среди подозреваемых – гражданин одной из стран Средней Азии 2005 года рождения и местный житель 2001 года рождения.

По данным Следственного комитета, причиной драки стал забитый гол в ворота команды, за которую выступали приезжие.

«В соцмедиа сообщается, что в городе Щелково группа приезжих избила молодого парня, участника футбольного клуба. Причиной конфликта стал ранее забитый гол в ворота команде, за которую играли приезжие.

Главным следственным управлением СК России по Московской области по данному факту расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Глава ведомства поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по Московской области Шмырову А.Ю. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК России», – говорится в заявлении СК.