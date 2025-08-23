«Манчестер Сити» – «Тоттенхэм». Онлайн-трансляция начнется в 14:30

«Манчестер Сити» примет «Тоттенхэм» в 2-м туре АПЛ.

Матч пройдет на стадионе «Этихад».

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 14:30 по московскому времени.

