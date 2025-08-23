Смолов забил за Smol Squad в Уличном футболе. Два дня назад он отличился за «Броуков» в кубковом матче
Федор Смолов забил в WINLINE Уличном футболе.
Форвард забил бонусным мячом (голы им считаются за два) в ворота Chertanovo.
Команда Смолова победила – 10:5.
Два дня назад Смолов отыграл 90 минут в FONBET Кубке России за «БроукБойз» и забил гол. Его команда победила 2:1 и вышла в 3-й раунд Пути регионов. Вероятно, Федор снова сыграет за «Броуков». В соперниках будет «Сатурн» – в академии этого клуба начинал Смолов.
«Такое ощущение, что Путин приехал – и все пришли встречать». Я был на матче Смолова за «Броуков»
Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости