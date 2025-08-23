Видео
16

Смолов забил за Smol Squad в Уличном футболе. Два дня назад он отличился за «Броуков» в кубковом матче

Федор Смолов забил в WINLINE Уличном футболе.

Форвард забил бонусным мячом (голы им считаются за два) в ворота Chertanovo.

Команда Смолова победила – 10:5.

Два дня назад Смолов отыграл 90 минут в FONBET Кубке России за «БроукБойз» и забил гол. Его команда победила 2:1 и вышла в 3-й раунд Пути регионов. Вероятно, Федор снова сыграет за «Броуков». В соперниках будет «Сатурн» – в академии этого клуба начинал Смолов.

«Такое ощущение, что Путин приехал – и все пришли встречать». Я был на матче Смолова за «Броуков»

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
logoChertanovo
logoБроукБойз
logoWinline Медиалига
logoФедор Смолов
logoWinline Уличный Футбол
logoFONBET Кубок России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Егоров о Смолове: «Есть мнение, что все футболисты ведут себя как суперзвезды, но они такие же пацаны, которые уважают коллег»
2вчера, 12:03
Шишкин о Смолове: «По игровым качествам соответствует уровню РПЛ. Возраст позволяет играть. Как Дзюба, который наводит порядок в коллективе и приносит результат «Акрону»
222 августа, 11:38
В медиафутбол вернулся задор – благодаря кубковым шоу от «Амкала» и «Броуков»
2022 августа, 08:31
Смолов о медийном футболе: «Разницы с РПЛ я особо не увидел»
122 августа, 07:45
«Смолова в раздевалке называют Михалыч. С #########, естественно. Он все время смеется, ржет». Кузнецов о форварде
3121 августа, 18:12
Главные новости
«Федя здорово бы смотрелся в «Спартаке». Яковлев об уровне Смолова
24вчера, 19:40
Герман об уходе Чужого: «Чтобы грамотно управлять клубом, нужно принимать неприятные решения. Не думаю, что мы в плохих отношениях»
вчера, 18:02
«Амкал» проиграл команде Плющенко, Smol Squad Смолова побелил Chertanovo Moneyken. 2-й тур Уличного футбола
вчера, 17:49
«Вася по интеллекту готов играть в Премьер-лиге». Тренер «Амкала» Панов о Маврине
3вчера, 15:17
Плющенко, Текила и Obladaet сыграют в медийном турнире по теннису
3вчера, 14:47
Хантер про слезы Сычева после травмы в Суперкубке Медиалиги: «Блин, это смотрят миллионы людей. Ты мужик и ты плачешь?»
вчера, 13:36
Егоров о Смолове: «Есть мнение, что все футболисты ведут себя как суперзвезды, но они такие же пацаны, которые уважают коллег»
2вчера, 12:03
«Амкал» хочет пригласить Хабиба и Махачева. За медийный клуб уже сыграли баскетболист Подкользин, певец The Limba и стример Парадеевич
35вчера, 10:27
Корш перешел в FC ARS
1вчера, 09:28
Понкрашов – главный тренер медиакоманды Кириленко. Он приостановил профессиональную карьеру
22 августа, 20:10
Ко всем новостям
Последние новости
Шишкин о Смолове: «По игровым качествам соответствует уровню РПЛ. Возраст позволяет играть. Как Дзюба, который наводит порядок в коллективе и приносит результат «Акрону»
222 августа, 11:38
«Переходим на наличку. Вместо «Яндекс.Карт» таксисты используют обычные». Защитник «Авангарда» о жизни в Курске и Орле
922 августа, 10:54
Егоров о пенальти в ворота 2Drots во втором раунде Фонбет Кубка России: «Дротам» уж точно нельзя пенять на судейство»
121 августа, 08:49
Экс-защитник «Балтики» Дудиев присоединился к Fight Nights
20 августа, 19:31
«А-а-асуждаю оскорбление судей! Вместо достойного принятия поражения – теперь вызов на ковер КДК и штраф». Сибскана о Терехове
20 августа, 18:31
«Все правильно!» Фартуна поддержал Тереха, оскорбившего судей после поражения 2Drots в Кубке
1020 августа, 17:25
«Можно сказать, что это позор. После такой игры вообще нужно мало говорить». Голкипер 2Drots Ланда о вылете из Фонбет Кубка России
120 августа, 17:12
«Сабуа был в офсайде. В Медиалиге или турнире с ВАР на 80-85% мяч бы отменили». Егоров о голе «Амкала» во втором раунде Кубка России
219 августа, 19:27
Идову об игре Смолова за «Броуков» в Кубке России: «Это очень крутая история. Думаю, он сможет забить»
19 августа, 13:31
Расписание «Кубка фиферов-2025». 17 августа. 2Drots выиграли турнир
18 августа, 15:00Киберспорт