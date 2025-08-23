Глушенков забил и отдал пас, выйдя на замену против «Махачкалы» – это первые результативные действия хавбека «Зенита» в сезоне

Максим Глушенков совершил первые результативные действия в сезоне за «Зенит».

Полузащитник «Зенита » вышел на замену на 68-й минуте матча с махачкалинским «Динамо » в 6-м туре Мир РПЛ (4:0) и ассистировал Юрию Горшкову на 72-й. На 90-й Максим забил сам дальним ударом.

Глушенков проводит шестую игру в сезоне-2025/26. Это его первые результативные действия.

