Глушенков забил и отдал пас, выйдя на замену против «Махачкалы» – это первые результативные действия хавбека «Зенита» в сезоне
Максим Глушенков совершил первые результативные действия в сезоне за «Зенит».
Полузащитник «Зенита» вышел на замену на 68-й минуте матча с махачкалинским «Динамо» в 6-м туре Мир РПЛ (4:0) и ассистировал Юрию Горшкову на 72-й. На 90-й Максим забил сам дальним ударом.
Глушенков проводит шестую игру в сезоне-2025/26. Это его первые результативные действия.
Подробную статистику 26-летнего футболиста можно найти здесь.
Спортс’’ вел текстовую онлайн-трансляцию игры.
Увольнять ли Семака?34539 голосов
Да, прямо сейчас
Да, но позже
Нет, сезон должен доработать
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости