  • Депутат Свищев может подать запрос о лишении Клаудиньо гражданства из-за слов о конфликте: «Надо внимательно их изучить. Хочу напомнить, что в России это является преступлением»
115

Депутат Свищев может подать запрос о лишении Клаудиньо гражданства из-за слов о конфликте: «Надо внимательно их изучить. Хочу напомнить, что в России это является преступлением»

В Госдуме отреагировали на слова Клаудиньо про СВО.

Бразильский полузащитник в интервью Flashscore заявил, что хотел уйти из «Зенита» из-за конфликта на Украине: «Там у меня были друзья. Я очень переживал. Были предложения из Бразилии, но меня не отпускали».

«Я думаю, надо внимательно изучить. Вы же понимаете, это можно интерпретировать по-разному, можно вырывать из контекста. Это надо внимательно изучить, что и кому он сказал.

Если действительно факты подтвердятся, я думаю, я подготовлю запрос по поводу проверки его высказываний [и возможного дальнейшего лишения гражданства]. И если это подтвердится, то законодательство России распространяется в том числе и на вновь испеченного гражданина с бразильским происхождением.

И удивительно сейчас слышать от него же заявления о том, что он покинул Россию из-за СВО. С 2023 по 2025 год прошло не так много времени. Самые сложные времена были именно тогда. И сейчас его поведение и высказывания как раз говорят о том, что, вероятно, либо на него какое-то воздействие оказывается, либо это условие контракта, что он должен осудить СВО.

Я хочу напомнить, что в России это является уголовным преступлением и он может как гражданин России получить за это определенный срок.

Когда он получает то или иное гражданство, он должен разделять интересы страны, культуры, понимать, любить эту страну. Гнаться не только за длинным рублем, но и принимать взвешенные и взрослые решения. То, что мы сейчас видим, – это, конечно, никакого оправдания не имеет», – сказал депутат Госдумы Дмитрий Свищев. 

Клаудиньо играл за «Зенит» с 2021 по 2024 год. В феврале 2023-го он получил российское гражданство.

Увольнять ли Семака?
Да, прямо сейчасАртем Дзюба
Да, но позжеРоберто Манчини
Нет, сезон должен доработатьСергей Семак
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Абзац»
logoпремьер-лига Россия
logoКлаудиньо
logoЗенит
logoДмитрий Свищев
Государственная дума
Политика
logoвысшая лига Катар
logoАль-Садд
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
