  • Сперцян не перейдет в «Саутгемптон», клубы АПЛ потратили 2,37 млрд фунтов, Норвегия поможет жителям Газы, жеребьевка US Open, Смолов забил за «Броуков» в Кубке и другие новости
1. «Краснодар» решил не продавать Сперцяна «Саутгемптону». Одна из причин – сложности с получением денег от англичан, утверждает «РБ Спорт». По данным «Чемпионата», игрок сам решил не переходить – «Краснодар» был готов договориться с англичанами. Отмечается, что конфликта у игрока с клубом нет.

2. Клубы АПЛ побили рекорд лиги по тратам в одно трансферное окно – 2,37 млрд фунтов.

3. Норвегия передаст вырученные от матча с Израилем средства на помощь жителям Газы: «Не можем оставаться равнодушными к страданиям и непропорциональным нападениям». Израильская ассоциация отреагировала на это: «Пожалуйста, убедитесь, что деньги не пойдут террористам или на китобойный промысел». 

4. Прошла жеребьевка мужского US Open: Медведев попал в четверть с Алькарасом и Шелтоном, Хачанов – с Рублевым и Зверевым. В женской сетке Мирра Андреева попала в одну четверть с Пегулой, Рыбакина – с Соболенко, Александрова сыграет с Севастовой, Винус – с Муховой.

5. Гол Федора Смолова помог «Броукам» обыграть «Авангард» в Фонбет Кубке России – 2:1. Медиафутбольный клуб впервые вышел в 3-й раунд.

6. Ла Лига пожаловалась на кричалки фанатов «Мальорки» «Болеть за «Барсу» – значит быть идиотом» и «¡Puta Barça!».

7. ФНС разблокировала операции по счетам Елены Исинбаевой. Они были заблокированы из-за долга в 283 тысячи рублей.

8. Фанаты «Ньюкасла» называли Исака «крысой» и «жадным ублюдком», увидев его машину у клубной базы. Форвард отказывается играть за команду. 

9. «Металлург» из Новокузнецка может сняться с ВХЛ из-за проблем с ареной: «Администрация города решила, что не будет платить за ее содержание, и идет на разрыв соглашения». Мэр уже ответил: «Откровенный шантаж. Руководитель умалчивает, что клуб – должник. Команда будет играть, вопросы решим».

10. «Барса» и де Йонг близки к согласованию нового контракта с зарплатой 9 млн евро в год. Френки согласен на отсрочку выплаты долгов – это поможет клубу зарегистрировать игроков.

11. Бейсболиста «Сиэтла» дисквалифицировали на 10 матчей MLB за бросок биты в соперника.

12. Унитаз, фекалии, камни и палки бросали фанаты друг в друга во время игры «Индепендьенте» – «Универсидад де Чили». Матч не доиграли, более 300 человек арестованы, около 10 пострадали.

13. Всемирная шахматная олимпиада U16. Россия лидирует после побед над Индией, Китаем, Узбекистаном и Казахстаном.

14. «Зенит» провел открытую тренировку на Дворцовой площади – ее посетили более 20 тысяч человек. Использовавшийся газон передадут в детский дом.

Цитаты дня.

Президент «Сьона»: «Миранчук был сильно удивлен, что в чемпионате Швейцарии нужно очень много бегать. Его адаптация оказалась дольше, чем я думал»

Энрике про Сафонова и Забарного в «ПСЖ»: «Спорт – лучший способ объединить людей. Спорт и люди – вне политических вопросов или экономических интересов политиков»

Агент Сперцяна: «Для Эдика это последнее трансферное окно, чтобы уехать в Европу. Не понимаю мотивацию «Краснодара» не отпускать его в «Саутгемптон». Таких предложений уже не будет»

Бестемьянова о словах Романцева о фигуристах: «Он просто малообразованный человек. Как может задевать человек, у которого нет интеллекта?»

Экс-судья Захаров против назначения женщин-арбитров на матчи РПЛ: «Это неприемлемо и не приведет ни к чему хорошему. У них свои соревнования есть, куда вы лезете? Здесь взрослые игры»

Пиняев о Европе: «Так, как в России, не нравится нигде. У нас совершенно другой уровень комфорта и жизни. Но понравился Брюгге. И первое место в топе – Лондон»

Камила Валиева: «Атомная отрасль – это наше будущее. Будущее, где Россия по-прежнему задает тон. Испытываю невероятную гордость за нашу страну»

Увольнять ли Семака?23135 голосов
Да, прямо сейчасАртем Дзюба
Да, но позжеРоберто Манчини
Нет, сезон должен доработатьСергей Семак
Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: Спортс’‘
утренний дайджест
