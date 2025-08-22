Чемпионат России. «Ахмат» в гостях у «Оренбурга», в субботу «Спартак» сыграет с «Рубином», «Зенит» примет «Динамо» Махачкала

В Мир РПЛ пройдут матчи 6-го тура.

В субботу «Спартак » сыграет в гостях с «Рубином », «Зенит » примет «Динамо» Махачкала , «Локомотив » – «Ростов», московское «Динамо» проведет домашний матч с «Пари НН».

В воскресенье «Краснодар» встретится на выезде с «Крыльями Советов», ЦСКА будет противостоять на своем поле «Акрону».

Чемпионат России

6-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

