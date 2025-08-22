Чемпионат России. «Ахмат» в гостях у «Оренбурга», в субботу «Спартак» сыграет с «Рубином», «Зенит» примет «Динамо» Махачкала
В Мир РПЛ пройдут матчи 6-го тура.
В субботу «Спартак» сыграет в гостях с «Рубином», «Зенит» примет «Динамо» Махачкала, «Локомотив» – «Ростов», московское «Динамо» проведет домашний матч с «Пари НН».
В воскресенье «Краснодар» встретится на выезде с «Крыльями Советов», ЦСКА будет противостоять на своем поле «Акрону».
Чемпионат России
6-й тур
22 августа 15:00, Газовик
23 августа 11:00, Ак Барс Арена
23 августа 13:15, Стадион Санкт-Петербург
Не начался
23 августа 15:30, РЖД Арена
23 августа 17:45, ВТБ Арена
24 августа 12:00, Самара-Арена
Не начался
24 августа 14:30, ВЭБ Арена
24 августа 17:00, Олимпийский стадион Фишт
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
