  • Чемпионат России. «Ахмат» в гостях у «Оренбурга», в субботу «Спартак» сыграет с «Рубином», «Зенит» примет «Динамо» Махачкала
В Мир РПЛ пройдут матчи 6-го тура.

В субботу «Спартак» сыграет в гостях с «Рубином», «Зенит» примет «Динамо» Махачкала, «Локомотив» – «Ростов», московское «Динамо» проведет домашний матч с «Пари НН».

В воскресенье «Краснодар» встретится на выезде с «Крыльями Советов», ЦСКА будет противостоять на своем поле «Акрону».

Чемпионат России

6-й тур

Премьер-лига. 6 тур
22 августа 15:00, Газовик
Оренбург
Не начался
Ахмат
Премьер-лига. 6 тур
23 августа 11:00, Ак Барс Арена
Рубин
Не начался
Спартак
Премьер-лига. 6 тур
23 августа 15:30, РЖД Арена
Локомотив
Не начался
Ростов
Премьер-лига. 6 тур
23 августа 17:45, ВТБ Арена
Динамо
Не начался
Пари НН
Премьер-лига. 6 тур
24 августа 14:30, ВЭБ Арена
ЦСКА
Не начался
Акрон

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ

