Фанаты «Хайденхайма» показали баннер с антифашистом Эльзером на матче с «Вольфсбургом». В 1939-м Георг совершил покушение на Гитлера, а в 1945-м был казнен
Фанаты «Хайденхайма» растянули баннер с неудавшимся убийцей Адольфа Гитлера.
В 1-м туре Бундеслиги «Хайденхайм» на своем поле уступил «Вольфсбургу» (1:3).
Перед началом матча болельщики хозяев развернули на трибуне баннер с изображением Георга Эльзера, совершившего в 1939 году неудачное покушение на Гитлера. Эльзер заложил бомбу в пивном зале «Бюргербройкеллер», где должен был выступить с речью Гитлер. Устройство сработало после того, как Гитлер покинул заведение.
Эльзер был арестован при попытке пересечь границу и направлен в концлагерь Дахау. В апреле 1945 года он был казнен.
Фанаты «Хайденхайма» планировали провести эту акцию еще в апреле, в 80-ю годовщину смерти антифашиста, но это не удалось по организационным причинам.
Фото: x.com/fussballmafiade
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Fussballmafia
