UFC Fight Night в Шанхае: Уокер – Миньян, Ортега – Стерлинг, Павлович – Кортес-Акоста

23 августа в Шанхае (Китай) пройдет турнир UFC Fight Night 257, главным событием станет бой в полутяжелом весе (до 93 кг) между китайцем Чжаном Миньяном (19-6) и бразильцем Джонни Уокером (21-9).

В со-главном бою подерутся американцы Брайан Ортега (16-4) и Алджамейн Стерлинг (24-5).

Другие бои турнира :

● Сергей Павлович (19-3) – Валдо Кортес-Акоста (14-1)

● Су Мудаэрцзи (17-7) – Кевин Борхас (10-3)

● Нурэджи Тайилаке (11-1) – Кифер Кросби (10-5)

● Мичел Перейра (31-13) – Кайл Докос (15-4)

Предварительный кард стартует в 10:00 по московскому времени, главный кард – в 13:00. Трансляция всего турнира будет доступна на «Матч! Боец», главный кард также покажет «Матч ТВ».

