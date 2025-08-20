UFC Fight Night в Шанхае: Уокер – Миньян, Ортега – Стерлинг, Павлович – Кортес-Акоста
23 августа в Шанхае (Китай) пройдет турнир UFC Fight Night 257, главным событием станет бой в полутяжелом весе (до 93 кг) между китайцем Чжаном Миньяном (19-6) и бразильцем Джонни Уокером (21-9).
В со-главном бою подерутся американцы Брайан Ортега (16-4) и Алджамейн Стерлинг (24-5).
Другие бои турнира:
● Сергей Павлович (19-3) – Валдо Кортес-Акоста (14-1)
● Су Мудаэрцзи (17-7) – Кевин Борхас (10-3)
● Нурэджи Тайилаке (11-1) – Кифер Кросби (10-5)
● Мичел Перейра (31-13) – Кайл Докос (15-4)
Предварительный кард стартует в 10:00 по московскому времени, главный кард – в 13:00. Трансляция всего турнира будет доступна на «Матч! Боец», главный кард также покажет «Матч ТВ».
