0

UFC Fight Night в Шанхае: Уокер – Миньян, Ортега – Стерлинг, Павлович – Кортес-Акоста

23 августа в Шанхае (Китай) пройдет турнир UFC Fight Night 257, главным событием станет бой в полутяжелом весе (до 93 кг) между китайцем Чжаном Миньяном (19-6) и бразильцем Джонни Уокером (21-9). 

В со-главном бою подерутся американцы Брайан Ортега (16-4) и Алджамейн Стерлинг (24-5). 

Другие бои турнира:

Сергей Павлович (19-3) – Валдо Кортес-Акоста (14-1)

● Су Мудаэрцзи (17-7) – Кевин Борхас (10-3)

● Нурэджи Тайилаке (11-1) – Кифер Кросби (10-5)

Мичел Перейра (31-13) – Кайл Докос (15-4)

Предварительный кард стартует в 10:00 по московскому времени, главный кард – в 13:00. Трансляция всего турнира будет доступна на «Матч! Боец», главный кард также покажет «Матч ТВ».

Чимаев – шестой чемпион UFC из России. Дошел до титула быстрее Хабиба и Махачева

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Спортс
