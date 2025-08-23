В пользу «Зенита» назначили 5 пенальти в 6 турах РПЛ

«Зенит» заработал 5 пенальти в 6 турах Мир РПЛ.

Сегодня команда Сергея Семака играет с махачкалинским «Динамо » в 6-м туре чемпионата России (1:0, первый тайм).

На 28-й минуте главный арбитр матча Павел Кукуян после просмотра видеоповтора назначил 11-метровый в пользу петербургской команды – Сослан Кагермазов хватал Страхиню Эраковича за руку в штрафной площади.

Андрей Мостовой открыл счет ударом с точки.

