В пользу «Зенита» назначили 5 пенальти в 6 турах РПЛ
Сегодня команда Сергея Семака играет с махачкалинским «Динамо» в 6-м туре чемпионата России (1:0, первый тайм).
На 28-й минуте главный арбитр матча Павел Кукуян после просмотра видеоповтора назначил 11-метровый в пользу петербургской команды – Сослан Кагермазов хватал Страхиню Эраковича за руку в штрафной площади.
Андрей Мостовой открыл счет ударом с точки.
Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
