Сергей Павлович победил судейским решением Валдо Кортеса-Акосту на UFC Fight Night 257

23 августа в Шанхае (Китай) прошел UFC Fight Night 257, в основном карде которого россиянин Сергей Павлович (20-3) провел бой с доминиканцем Валдо Кортесом-Акостой (14-2).

Павлович выиграл единогласным решением судей (30-27, 29-28, 29-28). Это вторая победа Павловича в 2025 году – ранее он победил Жаирзиньо Розенстрайка.

