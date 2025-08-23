Дьокереш впервые забил за «Арсенал» – во втором матче. У форварда дубль «Лидсу»
Виктор Дьокереш забил первые голы в составе «Арсенала».
Форвард сместился с левого фланга по направлению к центру штрафной и правой ногой пробил в ближний угол ворот «Лидса» на 48-й минуте игры 2-го тура АПЛ. Ассистировал ему защитник Риккардо Калафьори. В конце игры Дьокереш реализовал пенальти.
Футболист сборной Швеции проводит второй матч за лондонцев после трансфера из «Спортинга». В первой игре, против «Манчестер Юнайтед», у него не было ни одного удара.
