«Байер» проиграл 1-й матч в Бундеслиге при тен Хаге – на своем поле «Хоффенхайму»
«Байер» стартовал в чемпионате Германии при тен Хаге с поражения.
Первая игра под руководством бывшего тренера «МЮ» Эрика тен Хага в чемпионате завершилась для леверкузенцев поражением от «Хоффенхайма» (1:2), занявшего 15-е место в прошлом сезоне.
В последний раз «Байер» начинал чемпионат с проигранного матча в 2022 году.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
