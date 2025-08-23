«Байер» проиграл 1-й матч в Бундеслиге при тен Хаге – на своем поле «Хоффенхайму»

«Байер» стартовал в чемпионате Германии при тен Хаге с поражения.

Первая игра под руководством бывшего тренера «МЮ» Эрика тен Хага в чемпионате завершилась для леверкузенцев поражением от «Хоффенхайма » (1:2), занявшего 15-е место в прошлом сезоне.

В последний раз «Байер » начинал чемпионат с проигранного матча в 2022 году.